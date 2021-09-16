台美智庫研討會 陸委會：台灣唯一選項是堅定保衛自己

陸委會副主委邱垂正今日再度重申政府對兩岸政策的八字箴言立場，並說蔡英文總統已說明台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。

邱垂正今日應邀參加由兩岸交流遠景基金會與美國新美國安全中心合辦「兩岸關係之前瞻與挑戰」視訊研討會，並發表專題演講。

據陸委會的新聞稿，邱垂正說，面對中共對台持續加大壓力，台灣做為區域內負責任的利益相關者，將在蔡英文提出的「和平、對等、民主、對話」原則上，致力捍衛國家主權、確保台灣海峽和平穩定。

邱垂正指出，中共集權專制體制的治理，對內加大各領域監管整改、嚴控人民社會，對外擴張具政治目的的地緣影響力，更不放棄對台使用武力，已引發國際社會的疑慮與嚴重關切，加劇其內部、台海及區域緊張不安，對兩岸關係也造成深遠影響。

邱垂正強調，蔡英文已說明台灣唯一的選項，就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己。台灣戰略地位在抵禦中共威權體制、完善全球高科技供應鏈，及做為民主燈塔鼓勵中國大陸與香港人民追求民主自由等扮演關鍵角色。

邱垂正最後說，未來我方將持續與美國和國際社會等友好國家深化合作，促進各方共同關注台海情勢和平穩定發展，維護印太地區既有民主自由開放的國際秩序。