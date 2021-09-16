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7成民眾反對竹竹苗合併？ 高虹安指出「關鍵原因」

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3+11調查報告終於出爐！ 高虹安：帶來更多待解答的問題

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到院報告3+11決策過程，各界望穿秋水的調查報告也於今晚送達立院。圖為示意圖，與當事者無關。記者鄭超文／攝影
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到院報告3+11決策過程，各界望穿秋水的調查報告也於今晚送達立院。圖為示意圖，與當事者無關。記者鄭超文／攝影

立法院明天開議，行政院蘇貞昌將到院報告3+11決策過程，各界望穿秋水的調查報告也於今晚送達立院。但民眾黨立委高虹安表示，「這份報告不但沒有解答社會的疑問，反而帶來更多待解答的問題」。

高虹安指出，行政院3+11報告看似很多內容，但並未正面回應外界主要質疑，報告內容提到「考量疫情平穩而放寬檢疫措施」，但是否未考量到國內國人疫苗覆蓋率尚且不足？

高虹安表示，對於外界關注的4月13日決策會議，至今沒有會議紀錄，不知道有哪些公衛專家參與決策，報告內容只寫「指揮官聽取面報」後決定，如何向外界釋疑？更不要說整體過程中，陳時中指揮官對於3+11決策態度和言詞多次反覆。「這份報告不但沒有解答社會的疑問，反而帶來更多待解答的問題」。

民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

高虹安 行政院 蘇貞昌 陳時中

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