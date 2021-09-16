3+11調查報告終於出爐！ 高虹安：帶來更多待解答的問題

立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到院報告3+11決策過程，各界望穿秋水的調查報告也於今晚送達立院。但民眾黨立委高虹安表示，「這份報告不但沒有解答社會的疑問，反而帶來更多待解答的問題」。

高虹安指出，行政院3+11報告看似很多內容，但並未正面回應外界主要質疑，報告內容提到「考量疫情平穩而放寬檢疫措施」，但是否未考量到國內國人疫苗覆蓋率尚且不足？