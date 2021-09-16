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7成民眾反對竹竹苗合併？ 高虹安指出「關鍵原因」

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7成民眾反對竹竹苗合併？ 高虹安指出「關鍵原因」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供
民眾黨立委高虹安。圖／高虹安辦公室提供

綠黨昨公布新竹縣市合併民調，新竹縣市民中，56.5%民眾支持合併升格，24.8%民眾反對；另對於是否納入苗栗合併升格，20.3%同意、71.6%反對。有意參選新竹市長的民眾黨立委高虹安今表示，這份民調母體只有新竹縣市民眾，並沒有把苗栗縣民納進來，如此結構與問法的民調，自然容易得出竹竹合併支持率高、竹竹苗合併支持低的情況。

高虹安也指出，現行的縣市行政架構由來已久，新竹地名更是歷史源遠流長，無論新竹縣民、市民的「新竹認同」度自然都相當高。如果在考慮爭取資源、共同生活圈的面相上，認為要竹竹合併的心理障礙是較小的。

她表示，在人口結構上，新竹縣與新竹市接壤的寶山與竹北、竹東，就佔竹縣人口66%(38萬人/57萬人），為共同生活圈，新竹市雖然與苗栗竹南等地接壤，但竹縣與苗栗的淵源及直接連結都較小，考慮到人口資源分配等問題，都可能是新竹人較為排斥與苗栗共同合併的原因。

高虹安強調，無論未來行政區如何劃分，都希望不要政治操作、因人設事，重點是兼顧整體國土規劃的合理發展，以及為地方爭取更多資源與權益；現階段未合併升格前，應鼓勵共同生活圈、跨縣市與行政區的首長，在治理機制上建立更緊密的合作，包括颱風假、防災機制、交通網等議題，才能造福地方鄉親。

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