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政院報告公開！蘇貞昌稱3+11「擋住英國變種病毒」 未提防疫破口

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到院報告3+11決策過程，書面報告晚間已送達立院。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌將到院報告3+11決策過程，書面報告晚間已送達立院。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

立法院明天開議，行政院蘇貞昌將到院報告3+11決策過程。書面報告晚間送達立院。報告中表示，3+11機組員防疫管理模式是「基礎版 3+11」，去年3月至12月就推動過，去年英國變種病毒Alpha肆虐也採此模式管理，未提是破口。

行政院長蘇貞昌書面報告中表示，對機組員防疫管理模式，指揮中心從去年一開始的「14」、「基礎版 3+11」，到今年元月的「7+7」、3 月的「5+9」、4 月的「加強版 3+11」， 再到後來6月、7 月、9月，都仍持續滾動修正。

報告中指出，對國籍航空機組員防疫管控機制調整去年3月下旬規定機組員「14」天居家檢疫、不得外出，卻造成航空公司人力無法調度問題，實施8天後，3月底就改為「3+11」（即返台應進行3天居家檢疫、11天自主健康管理。

報告中表示，「基礎版 3+11」模式從去年3月底至12月底，實施9個月，即使在去年9月，英國變種病毒Alpha肆虐，造成國際疫情急速升溫，多國鎖國、封城之際，台灣仍透過此一模式進行機組員防疫管控。

報告中還原，4月13日，指揮官召集中央流行疫情指揮中心相關專家檢視1月1日至4月11日，超過9000人次機組員居家檢疫期滿採檢結果全為陰性，代表「7+7」或「5+9」管理模式，機組員境 外染疫風險已有效控制。

報告中指出，當時國內本土零確診已超過60天，3 個多月來平均每日境外移入僅2、3例，航空公司外站「零接觸」管理、對機組員機上執勤全程防護管理機制已有落實，對航空公司管理的監督課責規範也均已成熟。

指揮官陳時中綜合上述條件考量，決定將「5+9」管理模式調整為「加強版 3+11」管理模式（3 天居家檢疫，經 PCR 陰性，加上 11 天 自主健康管理），並隨即於隔日指揮中心記者會中對外宣布，自 4 月 15 日起實施。

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