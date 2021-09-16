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台宣布對日本捐贈醫療物資 謝長廷：朋友支援要互相

聯合報 / 記者張加／即時報導
台灣捐贈日本醫療物資儀式。圖／外交部提供
台灣捐贈日本醫療物資儀式。圖／外交部提供

日本五次援贈台灣疫苗後，我外交部今天宣布，政府決定將捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機等醫療物資；駐日代表謝長廷也在臉書宣布此事，並表示，朋友的支援要互相才能平衡持久。

謝長廷臉書發文寫道，「大家都知道，欠錢太多會破產，但其實欠人情太多也一樣，朋友的支援要互相才能平衡持久。」

謝長廷說，日本連續五次捐贈友誼疫苗，台灣政府及民間都以各種方式表達感謝和回報，最近日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，台灣很關心，今天特別提供日本一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本，由日華懇的古屋圭司會長、幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一代表接受。

謝長廷表示，現在日本國會面臨改選及黨總裁改選等最忙碌的時候，很感謝他們來參加，見證台日間的良心善的互動。

外交部發布新聞稿指出，為感謝日本多次對台援贈疫苗，彰顯台日人民同舟共濟的深厚情誼，也為強化國際合作抗疫，我國政府決定將捐贈日本1萬台血氧儀及1008台製氧機等醫療物資。

外交部表示，台灣與日本共享自由民主核心價值，彼此互為重要夥伴與珍貴朋友；此次我國政府援贈醫療物資是台灣善盡國際社會成員應盡的責任，同時彰顯台日互為「患難見真情」的堅韌友誼。

外交部說，我方期待透過醫療物資的援助，能與日本共同努力對抗新冠肺炎疫情的蔓延，同時期待儘速雙方均能恢復正常生活與社會活動，以利全面深化台日友好合作關係。

日本外相茂木敏充14日宣布，將再援贈50萬劑AZ疫苗給台灣，為日本政府對台灣提供的第五批AZ疫苗援助。

日本 AZ疫苗 外交部 謝長廷

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