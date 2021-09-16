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3+11報告仍未送立院 國民黨團：明天讓蘇貞昌正視訴求

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌應邀到立院做3+11專案報告。圖為機師示意圖。聯合報系資料照
立法院明天開議，行政院長蘇貞昌應邀到立院做3+11專案報告。圖為機師示意圖。聯合報系資料照

立法院明天開議，行政院蘇貞昌應邀到立院做3+11專案報告。國民黨團總召費鴻泰表示，3個月前就說要報告，報告到現在沒有看到，這就是對國會與人民的藐視，難道冤死的800冤魂就完全不做交代？

費鴻泰說，怎麼做戰，明天上午黨團大會做最後決定，會讓蘇貞昌正視國民黨團訴求。

費鴻泰表示，行政院至今未提出專案報告，換句話說就是根本沒有調查，沒有成立調查小組，認為自己根本沒錯；蘇貞昌對國會的藐視，也就是對全民的藐視，非常可惡。

【中央社】

立法院17日開議，邀請行政院長蘇貞昌專案報告國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程並備質詢。國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天說，目前還沒收到書面報告，譴責行政院藐視立法院，明天一定會讓蘇貞昌知道國民黨團的訴求。

民進黨立法院黨團書記長蔡適應說，為了明天立法院開議，朝野黨團10日協商，當時國民黨團的確有提到希望蘇貞昌道歉才能上台等事項，但朝野協商結論寫得很清楚，有3項專案報告及施政報告，沒有其他附加條款，因此明天的會議，希望朝野各黨都能按照協商結論進行。

費鴻泰受訪表示，三個月前就要求行政院要送「3+11」調查報告，蘇貞昌明天就要上台報告，到現在立法院卻還沒有收到書面報告，行政院對立法院的藐視，就是對全民的不尊重，他要強力譴責。

對於明天是否會讓蘇貞昌上台報告，費鴻泰指出，相關的攻防目前還在討論，明天會召開黨團大會做最後的決定，但一定會讓蘇貞昌知道國民黨團的訴求。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天回應中央社記者詢問時表示，不會杯葛蘇貞昌上台進行專案報告，但在質詢時會與蘇貞昌「直球對決」，把問題問清楚，究責相關責任，用理性態度做政策辯論。

邱臣遠說，黨團態度是理性務實，讓國會議事正常運作；其他黨團如果有不同議事操作，則予尊重。

他指出，去年萊豬爭議，國民黨立委不滿政府開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，占據議場杯葛院會，蘇貞昌被杯葛了12次無法上台報告，院會將近3個月空轉，民眾黨團不樂見這樣情形，應該用理性態度做政策辯論。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，明天是黨團協商共同決定的開議日，時代力量當然希望議事順利進行，沒有意義的杯葛只是浪費大家時間，也浪費身為立委的職權，這個會期立法院要處理的事情及預算非常的多，希望不要因為沒意義的杯葛造成立法院空轉。

費鴻泰 蘇貞昌 行政院

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