5成6民眾支持大新竹升格 竹市議員向楊文科要回應

綠黨昨天公布一份「大新竹升格第七都」議題的最新民調，結果顯示縣市有超過5成6民眾表態支持。新竹市議會民進黨黨團與綠黨議員劉崇顯今天召開記者會，再次向新竹縣長楊文科喊話，是否支持竹竹合併第七都？盼楊共同促成新竹先行升格第七都。

新竹縣長楊文科今天下午對此表示，他認為民調必須要看是由哪家公司做的民調，也要民調內容有哪些、題目是怎麼詢問，對於結果他不予置評。

民進黨市議員李妍慧、曾資程、陳建名、施乃如、鄭美娟、劉康彥、綠黨市議員劉崇顯今天開記者會，有志一同要求楊文科對民調結果表態，並高喊「縣市合併新竹先行口號」。李妍慧說，現在是歷史抉擇的路口，希望楊文科縣長對最新民調表示看法。

曾資程也認為，縣市合併雖然衝擊議員席次縮減，但推動大新竹升格是為城市發展著想，並非個人政治前途，「任何時間點提出合併升格都會被講成選局」，他認為合併升格是正確的方向，對於爭取預算、提高員額與城市治理效能有正面影響，希望楊能順應民意、積極推動，也期待政府能一併思考二級政府制與財政劃分法等通盤問題。