遭控抹黑柯文哲居住正義 內政部：協助地方不遺餘力

民眾黨指出，台北市長柯文哲的居住正義遭內政部抹黑，更遭民進黨大搞認知作戰。內政部今天澄清，並無抹黑台北市興辦社宅的成效，社宅各項政策內容、推動進度都定期更新，並公開在內政部不動產資訊平台，各轄區目標值的分工於今年3月記者會正式對外說明，至為清晰明確，應無誤會或可操作空間。

內政部表示，為協助地方推動社宅，內政部已建構完整財務規畫，蔡總統上任後，內政部即積極推動住宅法修法，健全社宅推動機制。

為減輕地方興辦社會住宅財政負擔，內政部修法協助地方得無償撥用或租用國有土地，減輕土地取得成本，並建置融資服務平台，協助地方取得低利融資，並提供相關非自償補助，讓地方政府建立效率永續社宅財務經營。

內政部表示，中央對於台北市的協助更是不遺餘力，除提供5處國有土地外，並補助約45億元相關興辦經費。

內政部並指出，中央對社宅興辦一直以「穩定」為原則，持續穩健推動社宅，住宅法2017年修正通過後，中央方有權限興辦社宅，並自2018年即開始全面盤點土地，籌備第2階段8萬戶的興辦，並將於第二階段規劃興建6.8萬戶，目前已發包23處6,773戶，在台北市已有3處460戶完成工程發包。

內政部表示，依據行政院核定社會住宅興辦計畫，台北市內直接興建社會住宅興辦目標值為3萬4000戶，第一階段已興辦約1.9萬戶，而台北市政府所提報的第二階段約2千戶，其餘1萬多戶不足部分，將由中央的國家住都中心負責興辦，補足目標戶數，共同實現居住正義。