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幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」

高鐵宜蘭設址四城引爭議 游錫堃喊話 蘇貞昌：還沒定案

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

行政院蘇貞昌今出席行政院文化獎頒獎典禮，有關宜蘭縣跨黨派民代及民間團體聯署反對交通部將「四城站」視為高鐵延伸宜蘭的最佳設址地點，並找上宜蘭縣老縣長、立法院長游錫堃幫忙遞交意見書，被視為正國會向蘇貞昌出招。蘇貞昌強調，行政院尊重專業，並無偏好在哪設址，此案目前也仍在鐵道局，還沒送到行政院，尚未定案。

高鐵延伸宜蘭，原本有宜蘭、四城、縣政中心和羅東4處候選地點，在今年上半年以前，都是宜蘭站最熱門，不過，交通部在8月底釋出的最佳設址地點，突然變成四城站，立刻引起地方大反彈，更請來游錫堃出面喊話。

蘇貞昌說，高鐵延伸至宜蘭是總統蔡英文和他的承諾，至於站址要設在哪，行政院沒有偏好，一切尊重專業、切合民意。他也強調，現在整個規劃案還在鐵道局，沒出交通部，也沒到行政院 ，還沒定案，希望大家提供各方面意見，讓選址結果圓滿。

針對台北市長柯文哲公宅政策跳票，卻反嗆中央帶頭假新聞，批中央一戶都沒蓋成　沒資格說話。蘇貞昌僅表示，蔡總統上任以來非常重視社會住宅、包租代管，因此中央大力補助地方，盡可能提供國有土地，幫助地方建設社會住宅　希望給年輕人、給需要住宅的民眾有更多機會，希望大家一起合作，把社會住宅做到更好。

高鐵延伸宜蘭 行政院 蘇貞昌

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