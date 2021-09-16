黨魁選舉「有點意料之外」李乾龍：盼結果和平、喜樂

立法院明天開議，國民黨今天在智庫舉辦「立法實務研討會」，秘書長李乾龍致詞時表示，大家心情大概都很沉重，黨主席選舉變得有點出乎意料之外；但最重要的是國民黨要團結，期待選後能有和平、喜樂的結果，為國民黨帶來新契機。

會中舉行立法院黨團幹部交接，在祕書長李乾龍監交下，由卸任黨團書記長鄭麗文將印信交接新任黨團書記長陳玉珍。李乾龍表示，過去一年，在總召費鴻泰帶領下，鄭麗文表現可圈可點，每位立委表現也非常好。

李乾龍表示，現在的戰場都在立法院，每位黨籍立委齊心齊力為國民黨努力，大家都看在心中，期待在費鴻泰持續的帶領下，新會期有更好的表現，讓國人肯定國民黨的表現。

陳玉珍說，黨團面臨最大的問題就是，他們非常努力，智庫和黨中央也幫忙很多，但感覺上聲量不如預期，容易被外界漠視、邊緣化，這會期她會在方面更努力耕耘。鄭麗文提到，黨團過去的表現可圈可點，但因支持者期待非常高，難免感到和理想狀況還有一段距離。下半年包括罷免案、公投案等，還有許多硬仗要打。