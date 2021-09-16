連署支持高鐵宜蘭站 正國會上演打臉新系蘇院長戲碼

交通部日前拋出高鐵延伸宜蘭四城站址的諸多優點後，地方反彈聲浪不斷，一股「反四城，只要在宜蘭市設站就好」民意成形，後來演變成在宜蘭市的兩個站址中，有百餘人連署以宜蘭站址為最佳方案。此次連署主要由民進黨正國會推動，今天到立法院長陳情正國會領導人游錫堃院長，一場打臉新系行政院長蘇貞昌的戲碼正上演。

高鐵宜蘭站評估的4個站址中，以前以位於宜蘭市的「宜蘭站」與「縣政中心站」被討論最多，主張宜蘭站最積極的包括正國會立委陳歐珀及縣議員陳俊宇，還有宜蘭市江聰淵屬於新潮流；之前在交通部前部長林佳龍任內時，正國會從中央到地方都傾向設在宜蘭站，專家所做的綜合規劃報告也列出宜蘭站多項優點，列為優先方案。

林佳龍4月下台後換了部長，決策出現大轉彎，8月19日交通部到宜蘭簡報時，竟提出分析以「四城站」最優方案，而且中央的所有資訊完全都不給立委及縣政府，引爆正國會立委陳歐珀跳腳震怒，直指「問題出在行政院」，也就是院長蘇貞昌。

原本決定「站址」是交通部與專家評估的事，決策層級也無需拉高到行政院，但幕後有隻手插進來，使得決定站址之事變得不單純，四城站方案出爐後引爆各界譁然，立委陳歐珀透過管道，甚至也透過同屬新系的宜蘭市長江聰淵等人安排，想要拜會蘇貞昌，但蘇的幕僚直說院長排不出時間，所以才促成最近地方上百餘人連署，今天拜會正國會領導人立法院長游錫堃，訴諸民意要給新系行政院長難堪。

很多人不贊同位於最北端的四城站，於是「反對四城，只要把站設在宜蘭市（宜蘭站或縣政中心站）都好」，這樣的話包括民進黨立委陳歐珀及國民黨縣議會議長張建榮都曾經說過。

「打臉」新系蘇院長的連署行動，當然不可能是由同屬新系的市長江聰淵發動，事實上由是正國會主導，透過陳歐珀與張建榮的人馬下去分頭努力尋求支持連署。今天上午近百位連署人在縣議會上遊覽車時，身兼高鐵促進會長的江聰淵沒有出現在遊覽車集合會場，而是在另個場合透過媒體發表談話，增加曝光度。