諷柯文哲進軍中央追求權力 王世堅質詢送魔戒

台北市議會昨天開議，台北市長柯文哲今天下午赴議會進行施政報告，台北市議員王世堅在柯文哲上台前先權宜發言，批評柯文哲市長想著追逐權力，曾駡馬英九是魔戒咕嚕，自己卻變成咕嚕，特別送給柯文哲一只玩具魔戒，諷柯想著總統寶座，追逐權力。

王世堅指出，柯文哲市長做不好，因為第一任想連任，第二任想總統寶座，想著追逐權力，那個曾經說政治不難，找回良心而已的柯文哲，換了位置換了腦袋，曾說馬英九是魔戒咕嚕，自己變成了咕嚕。

王世堅表示，柯文哲主政台北市7年，社子島開發、改善內湖交通跳票，公托公幼、公辦都更、文資保留，隨便敷衍，大巨蛋是縱虎歸山，雙子星遙遙無期，原因無他，就是想進軍中央，無心市政。