阿扁邀專訪延期 鄭文燦：市政、防疫優先
桃園市長鄭文燦今天上午到安東青創基地視察，有媒體問他與前總統陳水扁原定9月5日要專訪做節目，現在因疫情要等什麼時候。鄭文燦表示，疫情期間以市政、防疫為重，訪問應該會延到10月。
鄭文燦表示有答應陳水扁做專訪，內容大概會談人生經驗、求學歷程和不同時期的工作經驗，「比較不是直接談政治話題，他是講生命哲學，每個階段所遭遇的故事」。
對於陳水扁評價「超越對立、翻轉桃園」，鄭文燦表示這是他在競選市長的重要主題，並說新時代的桃園要站在新的起跑點。他進一步指出，他當時把所有壓力、誘惑和教條都放在一邊，專注在如何做好市長、正確決策和呼應市民需要。
鄭文燦說，這7年大家經歷了無聲的改變、有感的建設，桃園也在站一個新的起跑，桃園人都知道桃園變得不一樣了，「未來的20年，桃園已經打下一個很好的基礎」。
他也說，做市長其實有很多的酸甜苦辣，阿扁物語應該是要訪問這類故事，不是直接談政治。基本上還是會受邀出席，不過10月疫情如果有什麼新的變化，也有可能再延期。
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