快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美英澳組新聯盟抗中？外交部：共同維護印太和平穩定

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。本報資料照片
外交部發言人歐江安。本報資料照片

美國、英國澳洲共同宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），以維持並強化印太地區和平穩定；我外交部對此指出，台灣是印太區域重要成員之一，將與理念相近國家共同維護台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部今舉行線上例行記者會，公布慶祝110年國慶所製作的影音短片，並回應記者提問，談及美國國務卿布林肯會晤立陶宛外長藍柏吉斯、「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首次在捷克辦理、美英澳成立AUKUS等議題。

外交部發言人歐江安表示，我方注意到美國總統拜登於美東時間15日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及英國首相強森（Boris Johnson）透過視訊會議共同宣布成立AUKUS；這是基於三國對國際秩序的共同承諾，並為深化印太地區外交、安全與國防的夥伴關係而成立，未來三國將藉AUKUS共同強化國防能力等。

歐江安說，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，與美國、澳洲及英國等理念相近國家長期共享印太區域和平穩定之利益。

歐江安指出，台灣未來將持續在台灣關係法及六項保證的基礎上，深化與美國緊密的夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部 澳洲 英國

延伸閱讀

美中通話 外交部：將透過美處確保美國對台政策不變

英相強生喊支持美國領導地位 外交部表達由衷感謝

法澳聲明提台海穩定 外交部：合作捍衛國際秩序

陸突斷立陶宛鐵路貨運 我外交部籲各國仗義聲援

相關新聞

GCTF首度移師歐洲 聚焦全球供應鏈重組

「全球合作暨訓練架構」（GCTF）13日首次在捷克舉行，捷克參議院議長韋德齊表示，捷克政府應積極推動與台灣、美國、日本合...

諷柯文哲進軍中央追求權力 王世堅質詢送魔戒

台北市議會昨天開議，台北市長柯文哲今天下午赴議會進行施政報告，台北市議員王世堅在柯文哲上台前先權宜發言，批評柯文哲市長想...

阿扁邀專訪延期 鄭文燦：市政、防疫優先

桃園市長鄭文燦今天上午到安東青創基地視察，有媒體問他與前總統陳水扁原定9月5日要專訪做節目，現在因疫情要等什麼時候。鄭文...

美英澳組新聯盟抗中？外交部：共同維護印太和平穩定

美國、英國、澳洲共同宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），以維持並強化印太地區和平穩定；我外交部對此指出，台灣是...

大新竹市長若選輸國民黨？林智堅：尊重民眾選擇

新竹縣市合併話題不斷，新竹市長林智堅接受主持人黃光芹「新聞不芹菜」專訪，節目今天中午播出。林智堅被問到參選大新竹市長一事...

綠委批我國申請入CPTPP牛步 「中國先加入就玩完了」

中國大陸國家主席習近平先前在APEC會議中公開表態，中國將積極考慮加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。民進黨立委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。