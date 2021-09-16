美英澳組新聯盟抗中？外交部：共同維護印太和平穩定

美國、英國、澳洲共同宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），以維持並強化印太地區和平穩定；我外交部對此指出，台灣是印太區域重要成員之一，將與理念相近國家共同維護台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部今舉行線上例行記者會，公布慶祝110年國慶所製作的影音短片，並回應記者提問，談及美國國務卿布林肯會晤立陶宛外長藍柏吉斯、「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首次在捷克辦理、美英澳成立AUKUS等議題。

外交部發言人歐江安表示，我方注意到美國總統拜登於美東時間15日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及英國首相強森（Boris Johnson）透過視訊會議共同宣布成立AUKUS；這是基於三國對國際秩序的共同承諾，並為深化印太地區外交、安全與國防的夥伴關係而成立，未來三國將藉AUKUS共同強化國防能力等。

歐江安說，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，與美國、澳洲及英國等理念相近國家長期共享印太區域和平穩定之利益。

歐江安指出，台灣未來將持續在台灣關係法及六項保證的基礎上，深化與美國緊密的夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。