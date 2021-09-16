大新竹市長若選輸國民黨？林智堅：尊重民眾選擇

新竹縣市合併話題不斷，新竹市長林智堅接受主持人黃光芹「新聞不芹菜」專訪，節目今天中午播出。林智堅被問到參選大新竹市長一事，他強調要先促成修法才有下階段選舉問題，「假設我參選輸了，不會覺得整碗給國民黨捧去」，他尊重民眾的選擇，且合併升格有助城市長遠發展，「若是為了（選舉）輸贏，就不會提倡議了。」

黃光芹也問到林智堅拋出新竹縣市合併的時機敏感，是不是因為桃園市長鄭文燦一句「林智堅目前不在桃園的政治版圖」而下定決心嗎？林智堅說，自己與桃園市長鄭文燦交情很好，坦言兩人曾對選舉議題「確實有討論」，但是在非常輕鬆的空間環境，像好朋友在交流，但「從來沒有結論」，鄭文燦說的一點都沒錯，「我沒說過要參選桃園」。

至於外界質疑拋出大新竹合併，是在替自己找工作？林智堅也強調，市長任期還有四百多天，不要這麼急替他找工作，自己很年輕就投入政治工作，恰好有版面大的專訪機會，自己當然希望提出有力且有高度的議題，並強調是提出倡議，要促成難度高，不過經過10天的發酵與最新的民調結果，他認為大新竹合併升格已是「民之所欲」。

黃光芹還提問林智堅的參選規畫？是否有想過選桃園市？新竹縣？林智堅坦言，當然對於2022選舉會有閒聊、互相交換意見的時候，他認為自己最大的困難與挑戰是「我要如何轉軌？」若要到外縣市參選，要如何辭掉市長職務？或是要先到哪裡去服務，再投入選舉，但都不是自己優先選項，因此自己已表態會做好做滿且不會到桃園選。

自從拋出大新竹合併議題之後，連日來質疑聲浪也不少，林智堅直言「本來就戴著頭盔來談這件事」，因會影響很多人對地方選舉的規畫，他完全理解，提及日前跟總召柯建銘討論此事時，柯一開始態度不樂見，就是因為新竹選民結構藍大於綠，但他自己重申楊文科縣長也支持，應為了家鄉試著努力，才終於說服同為新竹人的柯總召。

由於柯建銘子弟兵鄭宏輝也有意參選新竹市長，林突然拋出大新竹市長選舉，也備受外界關注？林智堅說，柯建銘總召並沒有以個人情感在討論這件事，不是因自己當他助理九年，他強調，第一時間柯不樂見，反而對他的想法有點突兀，但終究是為了站在國家發展與城市發展的好，才決定促成推動。

至於民進黨內態度意向如何？林智堅說，倡議隔天有和蔡英文總統報告，總統沒有表示任何態度與說法，可能是因為提得太突然，不過隔天有在中常會主動說明，確實有其他常委提出不同看法意見，「這很正常」，並透露也和立委陳明文通過電話尋求支持，陳回他不是反對新竹縣市合併，而是希望改成二級政府制，並重視國土規畫等。