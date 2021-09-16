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綠委批我國申請入CPTPP牛步 「中國先加入就玩完了」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立委邱志偉（右）、許智傑（左）上午共同召開記者會，呼籲相關單位抓緊國際友台機遇，順勢推動我國於今年正式申請加入CPTPP。記者曾學仁／攝影
立委邱志偉（右）、許智傑（左）上午共同召開記者會，呼籲相關單位抓緊國際友台機遇，順勢推動我國於今年正式申請加入CPTPP。記者曾學仁／攝影

中國大陸國家主席習近平先前在APEC會議中公開表態，中國將積極考慮加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。民進黨立委邱志偉、許智傑今舉行記者會指出，若被中國搶先加入，「台灣就玩完了」，不但加入可能性變很低，更使我國被排擠於亞太區域經貿體系外，相關單位不能再牛步，應把握國際友台機遇，盡速申請加入。

邱志偉指出，中國已與澳洲、馬來西亞、紐西蘭其他國家官員展開技術性會談，遊說協助加入CPTPP，雖尚不清楚中國入會申請的準備進度，但CPTPP為「共識決」，若中國比台灣早入會，勢必成為我國入會一大阻礙，「台灣未來入會機會將更渺茫」，且若中國真的加入CPTPP，將成為該組織最大經濟體，進一步鞏固其區域貿易與投資中心的地位，「台灣恐淪為亞太區域經濟體的邊緣人」。

邱志偉表示，我國加入CPTPP有調整法規體制、做好國內溝通及對外遊說等三大工作項目必須同步進行，其中專利法、著作權法、商標法等3項修法法案尚待行政院送至立法院審議，數位通訊傳播法的草案制定也須盡早釐清權責，相關單位對外說則應加強論述「支持台灣加入CPTPP」的經貿利益絕對是「利大於弊」。

許智傑說，CPTPP今年輪值主席國為日本，且日本國會議員及執政黨外交部會會長皆曾表態，將全力支持台灣加入CPTPP，相關部會在這幾年也陸續修訂相關貿易法規，當前國際社會普遍對台持正面印象，正是台灣爭取加入CPTPP的最佳時機，希望部會加速相關貿易法規修法進度，並且力拼在今年申請加入。

行政院經貿談判辦公室執行秘書暨資深談判代表蕭振榮回應，相關部會都有嚴密了解CPTPP動態，國內體制調整也正在推動中，會透過各場合尋求國際支持，在最佳時機申請加入。

民進黨立委邱志偉、許智傑今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民進黨立委邱志偉、許智傑今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

行政院 許智傑

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