竹竹苗升格合併爭議 江啟臣：不是總統蔡英文說了算
爭取連任的國民黨主席江啟臣上午拜會苗栗縣議會國民黨團，針對近來引發關注的竹竹苗合併或升格的議題，他強調此事「茲事體大」，因涉及3縣市居民權益及區域均衡發展，應有詳細的綜合評估並納入民意，但現在見不到政府有任何相關評估，只看到民進黨為自己政治人物未來的出路就想草率做「因人設事」安排，這對地方發展非常不公平，相信民眾不會支持，如不尊重苗栗縣的意見更是對苗栗不公，這件事不應是「蔡英文說了算」。
江啟臣指出，竹竹苗是否合併或竹竹升格的議題，民進黨不能將國家的資源或人民的福祉，當成自己政治人物出路的籌碼或計算，關於整個區域均衡發展的議題，還是要多考量地方需求、特色及國土規畫上的定位、資源的均衡公平分配，這才是應有的評估和基準。
竹竹升格或竹竹苗合併升格近來引發地方關切，江啟臣到苗栗縣議會拜會爭取支持，率先針對此議題表達看法，他表示上周到新竹市議會拜訪，剛好前一天林志堅市長拋出竹竹合併升格的議題，當時大家都為此討論，並覺得來得突然和奇怪，這議題被提出後，民進黨內原本有不同意見和想法，但可能是小英總統下令了，突然都變得沒意見了，大家都說應該新竹縣市合併，不管苗栗縣或苗栗的意見，他覺得這非常看不起苗栗縣。
江啟臣說，民進黨政府到底把整個竹竹苗的區域發展擺在什位置，從這過程可看得很清楚，拋此議題是為個人前途還是整個大新竹或竹竹苗地區的整體均衡發展考量，如為了鄉親福祉、區域均衡發展，這就是國土規畫的一環，應「從長計議」， 絕非是一、二個人或總統說了算，應「由下而上」聽取各方的聲音，竹竹苗生活圈、產業發展往來密切，有關竹竹苗合併升格的議題，國民黨中央絕對是和地方縣市站在一起。
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