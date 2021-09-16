竹竹苗升格合併爭議 江啟臣：不是總統蔡英文說了算

爭取連任的國民黨主席江啟臣上午拜會苗栗縣議會國民黨團，針對近來引發關注的竹竹苗合併或升格的議題，他強調此事「茲事體大」，因涉及3縣市居民權益及區域均衡發展，應有詳細的綜合評估並納入民意，但現在見不到政府有任何相關評估，只看到民進黨為自己政治人物未來的出路就想草率做「因人設事」安排，這對地方發展非常不公平，相信民眾不會支持，如不尊重苗栗縣的意見更是對苗栗不公，這件事不應是「蔡英文說了算」。

江啟臣指出，竹竹苗是否合併或竹竹升格的議題，民進黨不能將國家的資源或人民的福祉，當成自己政治人物出路的籌碼或計算，關於整個區域均衡發展的議題，還是要多考量地方需求、特色及國土規畫上的定位、資源的均衡公平分配，這才是應有的評估和基準。

竹竹升格或竹竹苗合併升格近來引發地方關切，江啟臣到苗栗縣議會拜會爭取支持，率先針對此議題表達看法，他表示上周到新竹市議會拜訪，剛好前一天林志堅市長拋出竹竹合併升格的議題，當時大家都為此討論，並覺得來得突然和奇怪，這議題被提出後，民進黨內原本有不同意見和想法，但可能是小英總統下令了，突然都變得沒意見了，大家都說應該新竹縣市合併，不管苗栗縣或苗栗的意見，他覺得這非常看不起苗栗縣。