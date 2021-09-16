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【重磅快評】拜習會觸礁時 拜登拿台灣向習近平洩憤？

聯合報 / 主筆室
英國金融時報報導，上周拜習通話時，美國總統拜登（左）曾提議與大陸國家主席習近平（右）舉行面對面峰會，但碰了軟釘子。法新社
英國金融時報報導，上周拜習通話時，美國總統拜登（左）曾提議與大陸國家主席習近平（右）舉行面對面峰會，但碰了軟釘子。法新社

英國金融時報報導，上周拜習通話時，美國總統拜登曾提議與大陸國家主席習近平舉行面對面峰會，但習近平非但「充耳不聞」，習反要求華府軟化對北京立場。如果報導屬實，則似能解釋拜習通話後立即傳出美國考慮讓台灣駐美代表機構更名為「台灣代表處」的訊息。但台灣可能更要審慎因應，更不能一廂情願。

雖然拜登被記者問到是否對習近平不想見他感到失望時，只說「不是真的」；白宮國安顧問蘇利文也表示報導對拜習通話的描述不正確。但金融時報引述了5名知情人士的說法，查證功夫扎實；而路透也引述曾聽取通話內容簡報的消息人士，證實金融時報報導無誤。拜登吃了習近平軟釘子，顯非空穴來風。

外界多把拜習通話與台灣代表機構更名連結解讀，而關鍵多在台灣代表機構更名訊息是誰洩露和為何洩露。如果是台灣洩露，似乎意在對拜習通話以及尋求緩和對抗的美中關係攪局，非常魯莽而不智；但如果是美方的操作，台灣更要嚴肅看待，不能陷於可能「正名」的自嗨，因為台灣就只是拜登手中的棋子。

雖然疫情可能是習近平拒絕拜習會的重要因素之一，但金融時報對拜習會觸礁的報導，更似乎與台灣代表機構更名訊息是由美方刻意洩露的猜測，遙相呼應。習近平可以對拜登要求會面的邀請「充耳不聞」，卻不能不看到拜登在可能出現「台灣代表處」一事上向兩岸所釋放的訊息。

台北方面可能欣喜於美國可以和兩岸平行交往，北京方面則將認為美國是在玩弄兩面手法；但真相更可能是，台灣成為美中博弈的棋子，或者說是拜登挽回拜習會的喊價籌碼，甚或是在拜習會徹底無望時的報復與洩憤工具。

外交部長吳釗燮說，當台灣要求「正名」時，北京稱之為挑釁，值得慶幸的是，我方在華府的好朋友瞭解台灣被稱作「台灣」在戰略上的重要性。到底台灣被稱作「台灣」在戰略上的重要性為何，未見更多解釋；但即使是對的事情，放在不對的時間，也會出錯。

如果把台灣尋求「正名」一事，放在拜習通話的時間點上來看，再考慮相關訊息刻意洩露的時間與目的，難道台灣在戰略上的重要性，就是成為拜登手上的博弈棋子、喊價籌碼，甚或報復與洩憤的工具？

拜登 習近平 北京

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