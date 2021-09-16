立委陳亭妃演《新台灣奇案》扮媽祖 造型首度曝光

古裝劇《新台灣奇案》日前在台南的全台祀典大天后宮舉辦開鏡儀式，其中，第2單元《思想起》以大天后宮為背景，述說媽祖故事，特別邀請民進黨立委陳亭妃演出「媽祖」一角，今天她在劇中的神明造型首度曝光，氣勢非凡，並透露不只會有1個造型。

陳亭妃說，媽祖角色在第2單元的戲分不算重，但相較過去拍攝的媽祖電視劇，此次劇本更多元，媽祖戲分也有加重，而且不只有媽祖神尊裝扮，還有祂幻化而成的各種形象，服裝很多。不過，礙於時間有限，陳亭妃沒有量身訂製戲服，原本擔心戲服不合身，沒想到穿起來很剛好。

陳亭妃表示，她6月才答應製作人郭美珠的邀請來拍戲，因她平常已經習慣面對鏡頭，所以不會覺得背台詞很難，不過要搭配劇情呈現不同的語氣較有挑戰，好險這幾天拍下來NG狀況並不多。由於立法院明天開議，她說，這幾天的目標就要趕快將前4集戲分拍完。