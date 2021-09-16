新人爭出頭 高雄綠營這兩大派系又槓上！

競逐2022，綠營內戰先開打！民進黨高雄市黨部主委趙天麟全力為想投入市議員初選的子弟兵助攻，透過市話做錄音推薦，此舉讓不同派系很有「異」見，市議員簡煥宗說，黨部主委應保持中立當桶箍，否則不利後續整合，甚至埋下分裂危機。

對黨內不同派系反彈，民進黨高雄市黨部回應，市黨部主委與全體黨工都是黨員的公共財，願意為任何有需要的黨籍議員或新人推薦助選，歡迎各派系新人及現任議員邀請主委推薦、錄音、掃街或合照。

民進黨議員初選時程往昔大約落在3、4月間，黨部表示，2022議員初選作業應該會提前，目標是輔選市長陳其邁高票連任，也拚議員席次過半，拿下議長及議會主導權。

簡煥宗認為，主委必須維持中立角色，以和諧、團結為重，而不是忙著推薦自己人擴張版圖，主委有更上一層樓企圖心，更要廣結善緣，別讓黨埋下分裂隱憂。

簡煥宗此篇發文下方，引發不少討論，有網友詼諧回應「趙主委替自己鋪路，難道臭了嗎？」也有網友找出當年前市長陳菊為簡煥宗、何權峰等人推薦畫面，批簡雙重標準，「只准市長背書，不准他人助選，故意挑起派系鬥爭嗎？」

趙天麟所屬湧言會推4名新秀參戰擴大版圖，包含黨部前執行長林志誠、前副執行長鄧巧佩分別插旗大岡山地區、前金新興苓雅選區，前議員李鴻鈞女兒李庭慧選旗山地區、義消防火宣導大隊副總幹事黃雍琇力拚前鎮小港席次。

新潮流系也有5名新人來勢洶洶，浮出檯面者包括立委邱志偉服務處主任陳慶鴻、立委劉世芳團隊副主任黃偵琳、前議員蘇炎城之子蘇致榮、民進黨高雄市黨部前主委黃彥毓、前議員洪添丁之子洪村銘，被地方稱為「新五小福」。