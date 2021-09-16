陳柏惟罷免案、公投在即 選委會舉辦防疫模擬演練

台灣基進黨台中市立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票。台中市選舉委員會今在台中市沙鹿區公所前廣場，舉辦第陳柏惟罷免案暨110年全國性公民投票投開票程序防疫模擬演練。

中選會指出，現場實地演練投開票所場地消毒、動線規畫布置、投票人及選務人員安全防護等防疫措施，來自台中市29區區公所選務工作人員出席觀摩，藉由模擬演練投開票程序中各項防疫作為，提升選務人員突發狀況應變能力，確保選務防疫工作落實到位。

中選會表示，該場選務防疫模擬演練由台中選委會主委黃崇典主持，中選會主委李進勇也前往督導。李進勇指出，受疫情影響，辦理防疫演練，就是要讓各界更加瞭解選務機關在去年地方公職人員選舉、罷免，已累積豐富選務防疫經驗，針對立法委員罷免案及公民投票，依據中央流行疫情指揮中心防疫政策及指引，皆已訂定完善選務防疫計畫，採取高規格選務防疫措施，各個環節都有完善的標準作業程序，讓投票人可以安心投票。

李進勇表示，由於選務防疫要與地方政府防疫工作同步，中選會特別要求各地選委會務必與各地方政府包括衛生、民政、警政等單位密切合作，並辦理選務防疫模擬演練，全力辦好選務防疫工作。今天的模擬演練也將全程錄影，提供各地選委會和所有選務人員參考，未來各地選委會也將陸續辦理投開票程序防疫模擬演練，以期立法委員罷免案及全國性公民投票選務及防疫作業順利完成。

中選會說明，今年選務模擬演練將防疫工作列為重點項目，藉由實地的操作，模擬投票人至投票所領票、圈票、投票的程序、動線、防疫配合措施及開票、參觀開票防疫作業、投開票所事後環境消毒工作等，並針對投開票防疫作業突發狀況及其因應處理方式進行演練，讓選務人員更深刻地瞭解防疫的要求，確保選務防疫工作落實執行，選務機關已做了充分規畫與周詳準備，營造安全的投票空間，請投票人安心投票。