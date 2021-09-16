顏寬恒挺罷免 陳柏惟：暗箭變明槍 藍全黨欺負我一人

台灣基進黨立委陳柏惟的罷免案將在10月23日投票，國民黨前立委顏寬恒日前表態支持。陳柏惟今天表示，顏寬恒就是「選區內的一位選民」，支持罷免根本是「老闆變義工」、「暗箭變明槍」，這有什麼好，他不需要因為顏寬恒的表演性政治活動而配合演出。

陳柏惟今天在立院受訪，被問到罷免案投票在即，最近有幾位民進黨立委在臉書表達相挺，陳柏惟說，這屆立委遇到從沒見過的病毒改變世界及生活型態，問政難度也變高，幾位認真、專業的立委大家質詢時常遇到，讓專業的同事幫他發聲，民主國家會發現原來立委要做的事是這些。

陳柏惟說，他作為年輕的民意代表，受到很多人期待，他也把問政主業做好，也兼顧在地方跑組織活動、上媒體宣傳政治理念的副業，希望可以慢慢改變台灣的地方政治生態，這是他的參選初衷，謝謝其他人的相挺，相信孰優孰劣大家都看在眼裡。

罷免案通過第二階段，陳柏惟說，既然通過，表示地方上對他的確有不滿的聲音，他認為罷免理由或許可以正常一點，如果是因為政治立場不同所以要罷免每四年會有一次民主選舉，只是因為投票選項不同要罷免，這對台灣的民主政治來說不是好事，若是因為貪贓枉法、殺人放火、開會都缺席要罷免，理由會比較正當，如果一個優秀立委出席率百分百，這樣被認為做錯什麼事要被罷免，那台灣有多少立委連上班都不上班，這樣弄下去會烏煙瘴氣。

媒體詢問顏寬恒表態，陳柏惟說，他已經講過要放下顏寬恒了，他就是選區內的一位選民，未來關於罷免他就針對團體的問題來回答就好，顏寬恆是老闆變義工、暗箭變明槍，這有什麼好，不用這麼虛偽，大家都知道藏鏡人是誰，他不用因為表演性的政治活動要配合演出。

陳柏惟說，國民黨常常說在野不要檢討在野，但事實上國民黨全黨欺負他一人，他的提案都是國民黨擋的，有人問他為什麼不請民進黨幫忙，可是他本來就是只有自己一人的政黨，提案都沒過「兇手」就是國民黨，國民黨作為一個最大的在野黨，欺負他這個最小的在野黨就算了，還在上會期各黨團都同意調查放寬機組員檢疫時間的「3+11」後，又故意再提出一定會被否決的添購疫苗、「公開3+11紀錄」等提案，這根本是故意找架吵，還浪費民脂民膏。