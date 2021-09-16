柯文哲指「基隆輕軌」騙局 林右昌駁：整合雙北交部綜規中

台北市長柯文哲在網路節目「茜問」，接受主持人陳文茜訪問時，提及和民進黨分手的原因是前瞻計畫，導火線是基隆輕軌。他認為「蓋不下去，從頭到尾都是騙局」。基隆市長林右昌今天親自回應指出，現在已提升為基隆捷運，和初期的構想已經大幅升級，不可同日而語，目前正由交通部鐵道局綜合規畫當中，「我們也尊重交通部的規畫」。

柯文哲昨天在節目中說，辛辛苦苦推翻國民黨，「你上來也沒有比國民黨乾淨」，最後分手的原因是前瞻計畫，「基隆輕軌那個是導火線」。基隆輕軌一開始說80億，結果有一天「基隆捷運變成580億，開什麼玩笑」。

林右昌今天在視察疫苗施打時受訪說，柯文哲在不同場合會講不同的話，昨天在某個訪問中提到這個東西。他要先謝謝柯文哲、侯友宜兩位市長，因為在之前包括交通部長的四長會議，達成歷史性的共識，也就是現在的基隆捷運，和初期的構想已經大幅升級，不可同日而語。

林右昌表示，已把民生汐止線，即侯市長一直提的汐東段，已和基隆捷運整合，之前採輕軌系統且為平面車站，在四長會議中，依柯市長的意見，不只把路線延伸到南港車站，而且把車站站體從平面車站提升到地下車站，而且是兩個。也為了這個因素，基隆捷運必須在樟樹灣就開始下地，才有辦法以地下的方式進到台北市。

林右昌指出，像這樣整個系統，從原本的輕運量提升為中運量，這已是升級版的基隆捷運，已非最早規畫的基隆輕軌的構想，因為整合新北和台北市，在運能和效益都大幅提升，現在的方案是有四方共識的方案，也是升級版的方案。

「他所提到580億的數字，我倒是從來沒有聽說過」，林右昌說，因為整個系統的升級，服務的範圍更廣，運量的提升，經費有適當的增加是理所當然的。比如南港要採取兩個地下化的車站，增加的經費會相當多，地下化是昂貴的。

林右昌還說，依捷運或交通專業上來說，在台北市最早期時，捷運一公里建造經費約要25億元，現在目前一公里的成本要到50億，甚至60億元，在什麼樣的系統、服務的範圍及運量的提升，都應該朝最優化的方向思考，目前正由交通部鐵道局綜合規畫當中，「我們也尊重交通部的規畫」。