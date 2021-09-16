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林智堅拿民調力推竹竹合併　孫大千：當我們3歲？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

新竹市長林智堅力推新竹縣市合併，昨天在民進黨中常會上還指出，過半民調贊成，但多數民眾反對新竹縣立委林為洲的納入苗栗建議。前立委孫大千今在臉書批評，林智堅吃相究竟要多難看？「拜託，你當我們3歲嗎？」

孫大千表示，有哪一個縣市民眾會反對升格？林智堅故意用縣市合併這個問題去做民調，只不過是為了替自己的萬年市長鋪路；若只要當地民眾支持，政府就要推動升格，依此邏輯，以後只要拿一份民調出來，台灣每一個縣市都可升格嗎？

孫大千認為，科學園區是否具備競爭力的關鍵，在於園區內產業的科技水平和研發能力，與是否設在直轄市一點關係也沒有；林智堅為了自己的權位竟然可以把竹科拖下水，沒有見過這麼自私自利的政客。

林智堅 新竹 孫大千

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