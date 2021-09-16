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美國務卿支持立陶宛抵禦陸脅迫 外交部：樂見、感謝

聯合報 / 記者張加／即時報導
美國國務卿布林肯（右）會晤立陶宛外長藍柏吉斯，美方支持立國抵禦中國大陸脅迫。圖／取自布林肯推特
美國國務卿布林肯（右）會晤立陶宛外長藍柏吉斯，美方支持立國抵禦中國大陸脅迫。圖／取自布林肯推特

美國國務卿布林肯會晤立陶宛外長藍柏吉斯，談論區域安全挑戰、中國大陸脅迫等共同關切議題；我外交部指出，樂見美方支持立國抵禦中國大陸脅迫，並將以積極且實質行動拓展台立夥伴關係。

外交部並表示，我政府將採取一系列積極作為，竭盡所能協助立陶宛應處威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。

布林肯（Antony Blinken）與藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）於美東時間十五日在華府會面，美國國務院發布的聲明未明確提及台灣，但提到立陶宛面對來自中國大陸的脅迫，美國對立陶宛如鐵一般堅定的支持。

據報導，藍柏吉斯會後告訴法新社，他與布林肯討論可能用以抵禦中國大陸施壓的經濟、金融及政治措施；藍柏吉斯說，雙方討論了各種可能措施，這不僅將能幫助立陶宛，也能在未來幫助面對威權政府施壓的其他國家。

我外交部今早發布新聞稿表示，對於美國再次強力聲援立陶宛，支持立國與台灣發展關係，外交部誠摯感謝，並將以積極且實質行動拓展台立夥伴關係。

外交部指出，立陶宛自同意與台灣相互設處以來，即不斷遭受來自威權體制複合式多重威脅，包括政治、外交、軍事、經濟、網路、難民入侵等，但立陶宛對台灣立場始終堅定不移；外交部對立陶宛無畏威權體制的脅迫，堅定與民主台灣發展關係的毅力，表達最崇高的敬意。

立陶宛因決定與與台灣互設辦事處，遭北京施壓，美方官員、議員等，多次表達對立陶宛的支持；藍柏吉斯此行訪問華府，會晤美國聯邦參議院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez），雙方也談論立陶宛勇敢支持台灣所做的努力。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）本月十三日致電立陶宛總理希莫妮特（Ingrida Šimonytė），表達美國強力支持立陶宛應對來自中國大陸的脅迫。

立陶宛 外交部

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