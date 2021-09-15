高雄氣爆案3公務員有罪定讞 市議員認為應向3人求償
高雄氣爆案今三審定讞，最高法院判時任高巿府祕書長趙建喬、副工程司楊宗仁及監工邱炳文，因參與管線埋設及驗收，但未確實把關，將3人依過失致死罪判2年6個月至3年6個月定讞。趙建喬今也獲准辭去市府顧問的職位。
高雄市議員陳麗娜，也是高雄731氣暴調查小組召集人，她表示，7年來民進黨及陳菊一再推諉卸責，甚至用代位求償等方式轉移焦點，如今司法終於確定氣爆元兇是市府公務人員，總算把真相還給傷亡者及全國市民。
對此高雄市議員陳麗娜認為，市長陳其邁應承認市府錯誤並道歉，另外也應重開國家賠償委員會，廢棄民進黨政府在2018年11月做出的決議，不向趙建喬等人求償。肇事者一毛錢都不用賠，8億多元賠償金都有由市民買單是對不起市民的行為。
高雄市政府表示，尊重司法，但對於使用管線與操作的人沒有責任表示遺憾。
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