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駁斥緩建社宅 柯文哲再嗆中央:不要用規畫灌水、騙人民

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天下午嗆花敬群「蓋完第一戶再跟我講話」後，晚間再度在臉書怒酸中央，北市絕不會用規畫來灌水、欺騙人民，執政要有良心，公義與進步才有可能實現。圖／引用柯文哲臉書
柯文哲今天下午嗆花敬群「蓋完第一戶再跟我講話」後，晚間再度在臉書怒酸中央，北市絕不會用規畫來灌水、欺騙人民，執政要有良心，公義與進步才有可能實現。圖／引用柯文哲臉書

北市柯文哲昨表示，公宅已蓋1萬8千戶，為怕債留子孫，先停下來想一下，內政部營建署隨即稱，「很遺憾，北市作出暫緩興建社宅決定、北市不興辦，中央將接手」。柯文哲今天下午嗆花敬群「蓋完第一戶再跟我講話」後，晚間再度在臉書怒酸中央，北市絕不會用規畫來灌水、欺騙人民，執政要有良心，公義與進步才有可能實現。

柯也重申，台北市會繼續蓋社宅，也會持續檢討改進，北市社宅一戶一戶紮紮實實的蓋。

柯文哲說，昨天他在居住正義論壇上說，「台北市已經蓋了1萬8千多戶，六年來一路猛蓋。是時候要停看聽，從設計到營運管理有什麼錯誤，要反省改進，我們的社宅如果這樣一路蓋下去怕債留子孫。」結果這番話，竟然可以被解讀為「台北市要停蓋社宅」?

柯提到，興建社宅是實現居住正義、城市再生、永續發展的重要步驟，但在進行過程中，必須因應社會、環境、經濟的變化，而不斷修正。所以，所有重大政策在每一階段，都必須停、看、聽，再繼續前進。

柯文哲說，截至今年八月底，台北市已完工、興建中的社宅已經有1萬8928戶，不是蓋兩三百戶的樣板工程。「我們一邊蓋、一邊檢討設計和營運管理模式，希望真正做到民眾可負擔、政府可承擔」；「我們不會做無止盡的補貼，不債留子孫，才能真正做到抑制房價、 幫助弱勢與實現居住正義」。

柯文哲說，政府要不斷檢討改進。不要債留子孫、更不要欺騙人民。台北市會繼續蓋社宅，也會持續檢討改進，台北市一戶一戶紮紮實實的蓋，絕不會用規畫來灌水、欺騙人民，執政要有良心，公義與進步才有可能實現。

北市 社宅 柯文哲

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