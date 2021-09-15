109年政黨財報出爐！「民進黨收入相當高」網友最佩服他
內政部今天在「政黨資訊網」公開各政黨109年度財務申報書表，有網友仔細一看發現「民進黨黨費收入相當高」，也觀察出「各政黨人事費用都很高，唯一的例外就是民眾黨」。
各政黨109年度財務申報書表顯示，國民黨去年收入實際可支用黨務經費為6.1億元，其餘收入6.3億元則遭不當黨產處理委員會凍結無法支用。支出部分，實際支付於黨務經費者計有4.1億元，其餘支出6.2億元為預付租金等攤提費用、不動產拍賣標售費用及其他損失的合計數。
對國民黨109年度餘絀為2.05億元，國民黨說，用於償還107年度與108年度對外借款後，109年仍須借款7500萬元。
民進黨部分，去年收入為8.5億元、支出7.7億元，年度餘絀7710萬元。另外，時代力量去年收入為6950萬元、支出6277萬元，年度餘絀672萬元；台灣民眾黨去年收入1.09億元、支出1.03億元，年度餘絀614萬元。
PTT網友觀察到以下五大重點，忍不住稱讚民眾黨黨主席柯文哲「阿北理財有方，佩服佩服」，人事費用竟壓到只有時代力量1/3，比親民黨還低。
1.國民黨資產超多，負債也不少
2.民進黨黨費收入相當高，忠實黨員不少？
3.時代力量黨費收入比民眾黨高
4.民眾黨黨費收入不到時代力量一半，但是政治獻金足足是時力兩倍以上
5.各政黨人事費用都很高，唯一的例外就是民眾黨
網友議論民眾黨「都志工啊」、「義勇軍是真的？」，有人質疑「民進黨黨費到底多貴？不是說才20萬黨員嗎？平均2300？」、「剛看民進黨業務花費有3億耶」，還有人說「國民黨的pdf看到一排查封，超爽的」、「國民黨不是被凍結就是不動產吧」。
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