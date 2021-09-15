109年政黨財報出爐！「民進黨收入相當高」網友最佩服他

台灣上個世紀曾因缺乏著作權觀念，盜版書風行，未料近年盜版書又橫行網路，還是來自中國。政府曾自詡台灣是亞洲華人出版中心，有最自由、多元與旺盛的生命力，如果連盜版書都無法管控，坐視它蠶食台灣出版人的創意心血，將是一大反諷。

2021-09-15 20:34