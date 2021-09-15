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科學城案各執一詞 洪耀福正式提告黃國昌毀謗

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
科學城案各執一詞，洪耀福正式提告黃國昌毀謗。圖／取自黃國昌臉書
科學城案各執一詞，洪耀福正式提告黃國昌毀謗。圖／取自黃國昌臉書

時代力量前立委黃國昌日前指民進黨前秘書長洪耀福，涉及邀集國營事業高層在民進黨中央「喬」科學城物流股權轉讓事宜，圖利國策顧問秦嘉鴻。洪耀福今提出自訴，控告黃國昌毀謗。洪說，黃國昌既然在臉書對他要求澄清的留言，反嗆要他在法院見，那就大家到法庭見。

由台糖、華航與民間企業新竹物流合資成立的科學城物流公司，自2017年股權轉移，最終由內陸運輸公司嘉里大榮，在2019年取得逾60％股份與經營權，實質掌控原本屬於泛公股企業的科學城物流。

黃國昌日前臉書表示，新竹科學城物流股權疑似被中資入侵，股權轉移過程也有弊案，其中國策顧問秦嘉鴻涉入甚深，甚至在2017年6月初，找了當時民進黨秘書長洪耀福，共同召集國營事業高層，至民進黨中央黨部，大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易。

洪耀福則在該則臉書貼文留言表示，從未召集國營事業高層至中央黨部大喬特喬科學城物流的經營權與股權交易，也從未與華航及台糖任何人，不論是高層或基層見面，或電話討論過科學城物流股權交易一事，敬請黃國昌立即撤下牽涉本人之不實言論，否則將採取法律行動。黃再回應，「公然說謊，敢做不敢當，我們法院見」。

黃國昌 民進黨

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