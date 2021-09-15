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綠2022縣市長是否現任優先仍陷僵局 下周再議

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨2022縣市長是否現任優先仍陷僵局，下周再議。本報資料照片
民進黨2022縣市長是否現任優先仍陷僵局，下周再議。本報資料照片

民進黨全代會工作小組今天討論2022提名機制，對於未任滿的執政縣市首長提名辦法成了主要交鋒點。據轉述，正國會代表陳茂松繼續維持上周主張「全面初選」論調，但六位各派系代表中，仍以主張「現任優先」為多數意見。民進黨組織部主任李慶鋒表示，下周將再議，屆時會將原公職人員提名條例，以及2009年、2010年、2014年、2018年提名特別條例並陳討論。

依照民進黨公職人員提名條例，並無「現任優先」相關規定。據轉述，今天會中陳茂松即據此表示，依照最原始規定就是要初選，若認為不妥適可以朝修改原法條方向討論，不希望每次到了選舉都要重新討論一次特別條例來破例。

民進黨秘書長林錫耀則回應，彈性運用提名相關規章是民進黨向來做法；英系代表黃承國也指出，特別條例是因為每次選舉的大環境皆不同，因此為了勝選，有其必要性。

據轉述，會中陳茂松力陳的「全面初選」概念仍屬少數意見，多數派系代表仍傾向維持「現任優先」，今天會中也尚無達成共識。過程中，林錫耀提議，以有現任者優先的2014、2018年提名特別條例作為討論基礎；但陳茂松認為，應以現行初選為原則的黨內公職人員提名條例為討論基礎，並數度表達，參加初選是黨員的權利，不該限制。

小組最終決議，下周把原始提名條例與歷年來4款特別條例並陳，皆列為討論基礎。黨務人士指出，關於縣市長提名辦法，可望在兩周內討論出結果。

民進黨 林錫耀

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