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綠黨民調5成6新竹人支持合併升格 林智堅：續爭取支持

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
綠黨今天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，結果顯示7成以上新竹人知悉縣市合併升格的議題，有56.5%支持、24.8%反對；新竹市長林智堅傍晚表示，民調結果和他的倡議都反映民眾心聲，將持續爭取支持。本報資料照
綠黨今天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，結果顯示7成以上新竹人知悉縣市合併升格的議題，有56.5%支持、24.8%反對；新竹市長林智堅傍晚表示，民調結果和他的倡議都反映民眾心聲，將持續爭取支持。本報資料照

綠黨今天發布1份電話民調，以大新竹合併升格議題為題，電訪1614名新竹縣市民眾意見，結果顯示7成以上新竹人知悉縣市合併升格的議題，有56.5%支持、24.8%反對；新竹市長林智堅傍晚表示，民調結果和他的倡議都反映民眾心聲，將持續爭取支持。

該份民調由由綠黨新竹市議員劉崇顯、縣議員余筱菁與竹北市民代表陳冠宇聯合委託山水民調公司10日至14日進行電訪，以設籍新竹縣市年滿20歲以上民眾為調查對象共計完成1614份有效樣本。

民調內容除了電訪民眾對大新竹合併意向與發展方向，以及是否願意納入苗栗一起合併升格等，另也進一步詢問受訪民眾政黨傾向，發現無論是民進黨、國民黨、台灣民眾黨與時代力量的支持者，都有過半民眾支持新竹縣市合併升格直轄市。

針對此份民調結果顯示過半民眾支持新竹市合併升格，林智堅說，民調結果和他的倡議都是反映民眾的心聲，自己將持續爭取支持，推動大新竹升格，也期待新竹縣長楊文科和他一起分進合擊，在歷史的關鍵時刻共同努力。

林智堅也重申強調，合併升格直轄市是基於民眾福祉及城市發展需要，加上竹科在國際供應鏈重組過程中競爭，大新竹有必要重組。

新竹 民調 林智堅

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