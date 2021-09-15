藍議員加入民眾黨 張雪如等待對的人

彰化縣五連霸議員張雪如14日正式對外宣布加入民眾黨，且不排除參加明年立委及縣長寶座選舉，在中台灣投下震撼彈！張雪如投入白色勢力，否認被挖角，她在受訪時表示：「一直在等待對的人，要全力付出我的洪荒之力。」

媒體報導指出，向來隸屬親藍派的5連霸彰化縣議員張雪如，已確定加入民眾黨，並將出任縣黨部主委，勢必改變彰化現有的政治版圖。這是繼台北市議員林國成、高雄市議員吳益政後，第3位民眾黨的現任議員，也象徵民眾黨在中台灣正式插旗。

仰慕柯文哲

其實張雪如加入民眾黨已有跡可循，張雪如說，她在2018年看到台北市長柯文哲的白皮書宣言時，開始崇拜他，特地跑到台北和他合影留念。

今年7月，北市議員高虹安來找她懇談，8月間她北上找柯P談，接著高虹安又下來找她2次，而柯 P 也跟著下來彰化找她，兩人談的十分契合，她覺得她要找的人找到了，而柯也當場說「張雪如這樣的人，三顧茅廬也不為過」。

高虹安對外表示，張雪如長期投身婦女、兒少保護，第一次見面就深深感受到她對弱勢的關懷，當她以彰化縣主委身分，與張雪如一起捐贈防疫物資給醫療院所時曾詳談甚久，當張雪如答應願意加入團隊一起努力時，真是非常開心，感謝張雪如加入一起並肩同行。

專門處理無名屍

從2002年當選縣議員連任至今，張雪如服務選民，自成一格，她專門為流浪漢、無名屍收屍入殮，十餘年來聲明遠播，收過的遺體破萬具。

張雪如說「我剛當上代表時，答應選民為弱勢免費收屍，來了3具無名屍，一口答應處理。結果突然又報來4具，我仰天大哭，神啊！幫幫我，因為一具遺體要花7萬，哭完後自己去幫大體洗身、穿衣、化妝，就這樣省下錢。」

「我除了蘭嶼、馬祖的沒收過，其他縣市都收過，」且張雪如收的大多不在她的選取區裡，「我選區所收的大體只佔總數的1%，選民為什麼還這麼愛我我也不知道，選舉時服務處放的一包茶葉，到選完都還沒泡完，因為我的工作人員都在外面跑服務。」

成立廣寧樂善團

後來業務量愈來愈多，包括在國外例如柬埔寨、泰國往生但無家人認領的台灣人、在台逃逸外勞、孤苦獨居老人、受虐婦女及兒童遺體等，都陸續報到她的服務處，詢問是否可以處理，於是她成立「廣寧樂善團」，並為了符合規定，讓3名子女考上禮儀師證照，一起幫忙化妝、入殮和運屍，加入幫助窮人的行列。

「如果遺體是完整的，我不會怕，因為它都會乖乖讓你洗滌、化妝和穿衣，但若是車禍、上吊或泡過水，說不害怕是騙人啦。」「但等你站在棺木前，你就會有一種感覺，它是你的家人，即使生前沒遇見過，我仍不由自主鞠躬感謝它，讓我有機會送它最後一程，它辛苦但仍走過一生，值得驕傲。」

一名低收入戶陳姓女子受訪表示：「當年我媽媽沒錢下葬，她（張雪如）二話不說，把我媽媽喪事辦的好好的，這樣的恩真是無從回報。」

願發揮洪荒之力

張雪如說近期她參加過民眾黨數次內部會議，發現民眾黨其實也在做這些良善的事情，也在幫忙社會上弱勢及孤苦無依的人。而她即將在10月成立的「快樂天堂基金會」，柯文哲也將支持她的善終計畫 。

「我一直很想做一件改變國家、社會的事，過去千里馬遇不到伯樂，只能當一匹小馬，如今我認為我有機會發揮我的洪荒之力。」

張雪如說她第一次選員林鎮代表、兩次選縣議員時都是無黨籍，2009年間她當了3個月的國民黨員、當選縣議員後，又恢復無黨籍身份至今。對於外界認為民眾黨在挖泛藍牆腳，她認為不是，「我一直在等待一個對的人出現，如今在對的時間，遇見對的人，做善事是不分藍綠。」

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