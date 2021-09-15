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等無第二劑莫德納 藍委：蔡政府改等高端？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自鄭正鈐臉書
圖／取自鄭正鈐臉書

民眾仍苦等第二劑疫苗，藍委李貴敏說，相較官員打好打滿，民眾打不到已經夠悲情了，衛福部長陳時中居然還稱「疫苗不是等不到，是還沒等到」？這種風涼話實在讓人聽不下去。藍委鄭正鈐也質疑，台灣等不到莫德納，蔡政府如此消極，不積極爭取更多疫苗來台，難道真的在等高端？

李貴敏說，鴻海創辦人郭台銘建議明年提早規畫採購3000萬BNT，陳時中一口回絕，還說台灣疫苗數量已足夠。但大話說盡後，碰上骨感的現實，疫苗不來就是不來，才又改口說全民打第二劑幾乎是不可能的任務？竟然還說不是打不到，只是還沒等到？

鄭正鈐指出，台灣總共有343萬打過第一劑莫德納疫苗的民眾，其中198萬65歲以上長者，完成二劑接種的僅有8%，其餘92%的長者等了超過十週，保護力恐將逐漸喪失，但仍等不到第二劑。

鄭正鈐說，倒是第二類官員們完成接種第二劑的比率高達66%，完全不用擔心打不到。對比之下，第二類中諸如丁怡銘等的官員們，他們的生命果然是「框金又包銀」。

鄭正鈐說，莫德納能否混打AZ或BNT疫苗，陳時中定調尚無足夠科學證明支持混打。但「莫徳納混打高端」的臨床研究主持人，早已著手進行莫德納混打高端的臨床研究，預估10月底將初步研究成果提供指揮中心參考。蔡政府如此消極，不積極爭取更多疫苗來台，難道真的在等高端？

李貴敏說，請政府説清楚，究竟疫苗孤兒們什麼時候才有機會接種疫苗？已經打了第一劑莫德納疫苗的民眾們，他們的第2劑怎麼解決？是不是又要他們「有什麼打什麼」？此外，BNT何時能打到？難道因為官員已打了兩劑，就不管民眾打不打得到了嗎？

莫德納疫苗 混打 鄭正鈐

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