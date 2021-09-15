升格「第七都」之爭 王惠美：彰化縣當仁不讓

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併取升格為台灣的「第7都」，連日來持續在政壇成為熱門議題。六都以外的彰化縣長王惠美今天說，新竹縣市合併升格要修地方制度法，還要去割鄰近的苗栗鎮鄉人口，彰化升格就不必那麼麻煩，人夠、條件也夠， 所以彰化升格直轄市是「當仁不讓」。

王惠美強調，不管是彰化縣升格，或者所有縣市都成為「都」，只要是對彰化縣民有利都可以考慮，升格後，才能讓資源公平分配，讓地方財政及公務人員職等可以做全面做檢討。

依據地方制度法第四條第一款規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。新竹縣市合併的人口才約102萬人，彰化縣目前人口有125萬多人，人口達到直轄市的門檻，向來即以「準七都」自居。

在新竹縣市積極爭取合併升格為直轄市的動作下，彰化縣政壇人士也紛紛發聲，表達看法。民進黨有意角逐下屆縣長寶座的縣黨部主委邱建富，呼籲彰化縣政府擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第七都。