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升格「第七都」之爭 王惠美：彰化縣當仁不讓

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為「第七都」話題，六都以外第一大縣的彰化縣長王惠美說，彰化縣升格為「第七都」當仁不讓。圖／彰化縣政府提供
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為「第七都」話題，六都以外第一大縣的彰化縣長王惠美說，彰化縣升格為「第七都」當仁不讓。圖／彰化縣政府提供

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併取升格為台灣的「第7都」，連日來持續在政壇成為熱門議題。六都以外的彰化縣長王惠美今天說，新竹縣市合併升格要修地方制度法，還要去割鄰近的苗栗鎮鄉人口，彰化升格就不必那麼麻煩，人夠、條件也夠， 所以彰化升格直轄市是「當仁不讓」。

王惠美強調，不管是彰化縣升格，或者所有縣市都成為「都」，只要是對彰化縣民有利都可以考慮，升格後，才能讓資源公平分配，讓地方財政及公務人員職等可以做全面做檢討。

依據地方制度法第四條第一款規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。新竹縣市合併的人口才約102萬人，彰化縣目前人口有125萬多人，人口達到直轄市的門檻，向來即以「準七都」自居。

在新竹縣市積極爭取合併升格為直轄市的動作下，彰化縣政壇人士也紛紛發聲，表達看法。民進黨有意角逐下屆縣長寶座的縣黨部主委邱建富，呼籲彰化縣政府擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第七都。

有意捲土重來的彰化縣前縣長魏明谷認為，彰化如果升格可以獲得更多資源毋庸置疑，減少行政層級還可以提升行政效率及經費支出，卻牽涉政治生態的改變，像鄉鎮市長改官派則不符合草根民主，引來反對聲音。魏明谷認為，行政區域劃分不宜一國多制，應有全國一致性，如果要改制則須要跟縣議會做好溝通，而且即將進入選舉年，建議從下下屆開始實施。

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為「第七都」話題，六都以外第一大縣的彰化縣長王惠美說，彰化縣升格為「第七都」當仁不讓。圖／彰化縣政府提供
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為「第七都」話題，六都以外第一大縣的彰化縣長王惠美說，彰化縣升格為「第七都」當仁不讓。圖／彰化縣政府提供

新竹 縣市合併

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