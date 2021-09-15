中、美進入全面競爭 邱太三：密切注意

面對中美進入全面性競爭、兩岸關係緊張，以及新冠肺炎疾情的威脅，陸委會主委邱太三15日以「新情勢下兩岸經貿之挑戰及因應」為主題，進行演講指出，台灣須面對美中科技戰的人才與技術爭奪。在演講前，三三會理事長、台玻企業董事長林伯豐提出建議說，政府對企業的紓困措施除包括勞工薪資補貼外，也應在稅賦給予減免。

台灣不是只有兩岸問題

邱太三針對兩岸政治、經貿關係提出說明指出，美、中競爭已從貿易戰進入到全面性戰略競爭，包括科技、地緣政治與經濟產業鏈、人才的爭奪等。在經濟產業上，美國聯合紐、澳、日、韓、印等國，重新組構供應鏈，中國政府也建構紅色供應鏈與之對抗。

他說，中國崛起導致美國意識到威脅其全球領導地位，除發起貿易戰，並擴及地緣政治的競爭；對於美國有意將我駐美辦事處更名為台灣辦事處，邱太三說，政府樂觀其成，也密切注意中國政府的反應。

美中科技戰競爭人才

而牽涉到科技戰的部分，邱太三指出，美中之戰勢必造成科技技術與關鍵人才的爭奪。政府已經考慮將核心科技技術提升到國安層級，以避免技術及人才遭窃取或挖走。目前正研疑相關法規；國發會也針對國外技術人才的引進提出新的法案。美中戰略競爭必將引發科技技術、人才的爭奪。

針對來賓提問，美國有意更改駐美代表處名稱為台灣代表處，對兩岸會造成什麼態勢，邱太三回應說，名稱更改對美、中、台確有一定敏感性，美中對抗進入全面性競爭，其中包括地緣政治；由於中國政府對南海的主張與作為，引起全球注意與地區緊張，包括歐盟一些國家都有意將我代表處改名台灣。

台灣代表處 政府樂觀

邱太三說，更名對目前台灣政府而言，是「樂觀其成」，但在現有國際氛圍下對岸恐會有強烈反應。是否每周、每月會有一些動作，政府也密切注意。此一更名提議是由美國國會提出，美國行政部門在國會支持下，應該是「較少阻力」得以通過。對台灣政府而言，更名此一目標和方向，是確定的。

有關全球碳中和政策趨勢，林伯豐也建議政府儘速訂出規劃時程，包括2030及2050的具體進程。三三會建議在碳中和趨勢與能源轉型中，仍要考慮將核電納入選項之一。在國際關係上，希望台灣政府能夠與美、中、日都維持良好經貿關係，除了親美友日，更應該「和中」，以維護兩岸和平發展。

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