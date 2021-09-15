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混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

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【重磅快評】阿中強推莫德納混打高端？宅神花籃白送了

聯合報 / 主筆室
陳時中證實莫德納混打高端臨床試驗將啟動，陳時中並表示歡迎本土更多疫苗接種模式資料，結果出爐後，會由專家討論，再決定施打策略。記者謝承恩／攝影
陳時中證實莫德納混打高端臨床試驗將啟動，陳時中並表示歡迎本土更多疫苗接種模式資料，結果出爐後，會由專家討論，再決定施打策略。記者謝承恩／攝影

國內300萬第一劑接種莫德納疫苗的民眾苦等不到二劑，指揮官陳時中昨天才說「不是等不到，而是還沒有等到」，大玩文字遊戲，今天就證實指揮中心正著手要讓高端疫苗出場「救援」，準備要讓苦等第二劑莫德納的民眾混打高端，這可嚇壞了莫德納孤兒；而已經為高端捲袖一搏的總統蔡英文、副總統賴清德，這次即使想再幫高端一回，恐怕也很難再露一手了。

300萬莫德納疫苗孤兒的議題連日發燒，等不到第二劑，民眾的怨氣沖天，民眾黨更爆料，指第二類官員打完兩劑莫德納的比例高達65%，早已打好打滿，「難怪中央對於莫德納到貨效率低一事完全不急」。陳時中反駁，稱中央官員約1000人打完莫德納二劑，接種完成率高是「因為他們打得比較早」；陳的說法無異火上加油，更引來網友怒火，因為施打順序還不都是指揮中心訂的？

面對莫德納疫苗缺貨，蘇貞昌、陳時中這些大官們總說現在疫苗是賣方的市場，國際搶貨非常激烈，但這些中央要員就是不願意學學韓國官員，不辭辛勞跑到美國莫德納公司去催貨，只會坐等疫苗送上門，腦袋淨想些奇怪的理由解釋為何第二類官員總能搶先打到疫苗，然後再來挨民眾一頓怒批。

「宅神」朱學恒日前因送花籃嗆衛福部「下民易虐，上天難欺」，這話說得很重，也被告發涉嫌妨害公務罪，但台北地檢署偵結不起訴處分，檢察官並稱朱學恒只是告誡為官者要為人民著想，這份不起訴處分書說出人民心聲，真不知贏得多少民眾拍掌叫好。   

但是，指揮中心似乎沒有記取地檢署的提醒「為官者要為人民著想」，陳時中被記者問到莫德納疫苗何時可以到貨？總是支吾其詞，僅空泛回應「接下來進貨的莫德納都會提供第二劑接種」，顯然，指揮中心一直沒有採取具體有效的行動設法催貨。

不過，這也就算了，今天陳時中進一步證實，指揮中心已由台大醫院進行「獨步全球」的莫德納混打高端疫苗的試驗，他並說，國外沒有做的，不代表台灣不能做，否則台灣永遠不能走在前面云云。

陳時中的話，聽來好像很有企圖心，只是高端疫苗開打以來，狀況不少，即使總統、副總統先後挽手袖力挺，但居高不下的爽約率說明國人對這支疫苗欠缺信心；陳時中為了推廣高端，說「國外沒有做的，不代表台灣不能做」，這話聽來熟悉，好像也適用高端沒有三期試驗就通過EUA審查的過程。但是，如果民眾對第一劑打高端的信心不足，何能寄望對第二劑打高端就會突然產生信心？特別是「非莫不打」的民眾？

指揮中心採購國外疫苗的態度消極，就算民間企業要捐贈疫苗，也頻澆冷水、設法阻擋，對高端疫苗則一路開綠燈，無奈民眾興趣缺缺，這回加碼派出前導車，想讓高端搭上莫德納的順風車進行混打，陳時中腦筋動得很快，如果能把一半心思用來催貨莫德納，也許「宅神」的花籃就沒有白送了。     

莫德納疫苗 陳時中 高端疫苗

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