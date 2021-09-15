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整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

衝數位振興券二成使用率 金融機構加碼優惠33億

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
行政院推振興五倍券，希望能夠比去年再提高數位券使用比率。本報資料照片
行政院推振興五倍券，希望能夠比去年再提高數位券使用比率。本報資料照片

行政院推振興五倍券，希望能夠比去年再提高數位券使用比率，現階段以兩成為目標，經濟部指出，在40家金融機構的力挺下，數位加碼優惠已達33億元。金管會指出，其中以店家的消費優惠最多。

經濟部今於行政院舉行五倍券官網啟動記者會。經濟部表示，為鼓勵數位五倍券，經濟部加碼，只要民眾綁定數位券，前400萬名免抽籤即可獲得價值500元的好食券，並有機會可獲Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車；此外，取得數位券標章及專屬代碼，至店家消費也有機會獲得優惠。

經濟部表示，已遴選出48家數位支付業者，在40家金融機構的努力之下，截至11日為止，提供數位振興五倍券的加碼優惠，合計達33億元，加碼優惠突破462萬份。

金管會副主委邱淑貞則補充，33億元是由金融機構提供，包括綁定加碼金5.3億元、消費加碼回饋金5.1億元、抽獎禮0.6億元、店家消費優惠17億元，還有其他滿額獎勵相關有5億元，加起來一共為33億元。她也表示，希望金融機構能夠繼續給力，繼續增加，讓大家更喜歡用數位的方式來消費。

經濟部次長林全能則表示，次此有很多的投入，希望讓數位振興券的使用比率比去年高，他相信此目標一定可以達成；為求從店家端努力提供更多加碼，例如增加傳統市場攤販、夜市攤商建立數位支付設備的補助，就是從供應端提供更好的服務，而經濟部也協助餐飲業者建立數位支付的能量，他表示，相信從消費者端，和供應商端一起努力，一定可以落實數位使用兩成的目標，並衝刺更高的比率。

行政院 傳統市場

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