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混打高端計畫解莫德納孤兒？柯文哲嗆：超出我的理解

整理包／五倍券8大部會加碼怎麼抽 優惠細節看這裡

8大部會祭加碼券 藍委：納稅錢被拿來周周抽獎？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自鄭麗文臉書
圖／取自鄭麗文臉書

行政院推出振興五倍券，並為鼓勵數位綁定提供各式部會加碼券周周抽。國民黨立委鄭麗文質疑，將近80億的加碼券，各部會為了搭配五倍券還有加碼，規畫連續4周，每周4天周周抽獎，行政院長蘇貞昌想得那麼樂觀，但是現在真的沒疫情了嗎？在疫苗不足的情況下，冒著這樣的風險，就是想麻痺人民。

鄭麗文說，蔡政府是不是認為大撒幣政策可以掩飾自己的無能？讓人民就會忘記防疫失利、忘記政府不積極催疫苗到位，忘記基於一連串引發人民不滿的政策的產物—1218公投嗎？明明是人民繳稅，花錢消費之後，去年早有諸多抱怨，今年疫情影響更大、人民更加苦哈哈，竟然還要憑運氣決定能不能拿到加碼券？不就是拿老百姓的錢來做政策買票？

鄭麗文說，蔡政府表示，加碼券會帶來好幾倍的效益，既然這樣，蔡政府為什麼又不願意多加碼一點？結果真正弱勢需要幫助的人，不但沒辦法得到這些優惠，很多人從5月疫情爆發以來，日子也早已過不下去，紓困遲遲沒到位，民眾能有餘力振興嗎？

鄭麗文批評，這又只是一個大內宣的噱頭，蔡政府永遠本末倒置、搞不清楚重點，人民關心的是即時的救命疫苗，不是抽獎、短暫的刺激感；人民關心的是看得到明天的紓困，不是振興還可以加碼多少優惠；人民關心的是降回一級警戒，而不是拆銅像。

鄭麗文說，給不了足夠的疫苗，對於現在沒辦法工作、沒有生意的店家，政府就要負責紓困，面對嚴峻的疫情，用政治防疫已經讓民眾苦了四個月，現在別再用政治紓困。

鄭麗文 疫情 疫苗

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