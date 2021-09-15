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從墨綠變成藍？柯文哲：我是追求所有人的支持
台北市長柯文哲接受媒體人陳文茜專訪提到，若2024民調高起來，會拜訪鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜、媒體人趙少康支持，媒體今天問柯，是否墨綠轉成藍？柯文哲說，「我是追求所有人的支持」，「不要看什麼都是藍綠、統獨，不然這個國家會翹掉(台語)。」
對於力拚2024大選，若柯文哲民調高起來，會不會拜訪郭台銘尋求支持？柯文哲說「會啊！」會不會去拜訪趙少康、侯友宜支持？柯也回「沒有問題」。但假設郭台銘要選總統？柯民調又輸給郭？會不會反支持郭？柯也想都不想直接回答「會！」
對於是否墨綠轉成藍？柯文哲說，其實這句話很奇怪，「我還是追求所有人的支持」，這跟什麼轉成什麼有關？對他來說，台灣還是要脫離藍綠的泥淖，不要看什麼都是藍綠、統獨，不然這個國家會翹掉(台語)，對他來說，他是尋求所有人的支持。
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