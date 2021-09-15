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大綠挺小綠 民進黨：全力支持問政認真的立委陳柏惟

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟。本報系資料照
台灣基進立委陳柏惟。本報系資料照

台灣基進立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票。民進黨發言人謝佩芬今天表示，民進黨的立場、態度已經表達得非常清楚明確，不但會保持關心，也會全力支持問政認真的立委，民進黨中部的黨公職都有明確的表態支持，都全力支持陳柏惟留在立法院。

謝佩芬指出，國民黨左為最大在野黨，傾全黨之力，針對最小的在野黨進行報復性的打壓，透過鋪天蓋地的組織動員，來推動罷免陳柏惟；對於國民黨如此作為，民進黨覺得很遺憾，也還是要呼籲，期盼國民黨停止用全黨的力量，來霸凌問政認真的立委。

據轉述，民進黨秘書長林錫耀今在中常會也提及，民進黨應幫忙陳柏惟；有中常委表示，陳柏惟罷免案會連動到民進黨未來選情，必須謹慎以對，不能置身事外。

民進黨 陳柏惟 罷免

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