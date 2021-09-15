民眾黨台中10選區推選議員 藍綠嚴陣以待

民眾黨鎖定台中要擴展議員席次，主委張仲翹指出，明年議員選舉，民眾黨在14個一般選區，至少會在10個選區推人參選議員，他表示，部分熱門都會選區不止一人表達意願，還待協調。民眾黨在中市七成的選區派人選議員，從最近的政黨民調來看，對藍綠陣營可能都有不小衝擊，嚴陣以待。

民眾黨計畫選人參選的10個選區，包括2選區（清水、梧棲、沙鹿），3選區（龍井、大肚、烏日），4選區（豐原、后里），6選區（潭子、大雅、神岡），5選區西屯，6選區南屯，8選區北屯，10選區中區、西區，11選區東區、南區，13選區大里、霧峰。其中在北屯、西南屯、潭雅神都推過立委，得票數創佳績，頗具信心。

張仲翹表示，從本屆立委得票數來看，民眾黨候選人在潭雅神、西南屯與北北區表現不錯，有一 定的支持度。民眾黨期待理性問政、肯溝通、不怕改變的候選人，雖是年輕政黨但歡迎心態年輕資深政壇人士參與。他表示，目前民眾黨女性黨員較少，但以區域召集人高虹安當女性溫柔堅定的參選表率。

從民眾黨鎖定台中市議員10個選區，可見拓展議員的企圖心。台灣民意基金會7月公布「瘟疫肆虐下的台灣人政黨認同」民調，發現去疫情中，台灣人對民進黨認同者銳減15%，在20歲以上台灣人中，有二成八認同綠營，藍綠差距也從三個月前的24.1%，急遽縮小到 9.3個百分點，但值得觀察的是中性選民上升到48.2%。

這份民調可解讀，民進黨防疫表現不佳，支持者銳減，但民意未回頭支持民黨，而是站到中立面或7%轉向民眾黨， 加上中部區域召集人立委高虹安露出曝光機會多，永齡基金會創辦人郭台銘買疫苗、催疫苗，讓台灣民眾有感，轉對民眾黨加分。

民眾黨來勢洶洶，台中市藍綠陣營更密切觀察，不敢掉以輕心。