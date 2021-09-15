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蔡英文：疫情後政策推動 黨公職務必齊心協力說明辯護

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天舉行線上中常會。圖／民進黨提供
民進黨今天舉行線上中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，後天立法院就要開議，這個會期有五大預算案要處理，行政院也有優先法案要推動，隨著疫情受到控制，後續振興五倍券就要上路，各項政策的推動，需要黨公職同仁齊心努力，也要拜託大家，該說明的要努力說明，該辯護的也要全力辯護，展現執政黨的責任和能力。

談及疫情、疫苗議題，蔡英文指出，昨天日本宣布，將提供台灣第五批AZ疫苗50萬劑，加上這批後，日本援贈我們的疫苗，將達到390萬劑，要表達感謝，也提醒能打疫苗的民眾，盡快登記施打；此外，本周末是中秋節連假，要提醒國人，目前疫情雖然受到控制，但絕對絕對不能鬆懈，連假期間還請大家務必要遵守指揮中心的指引。

因應疫情影響，民進黨今天中常會通過，依據9月9日「2021年全代會工作小組」第一次會議決議，考量疫情二級警戒將延長至9月20日，全國疫情尚未明朗，為遵照相關防疫措施規定，第十九屆第二次全國黨員代表大會延後召開，確切召開日期則視後續疫情狀況再行決定。

疫情 AZ疫苗 民進黨

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