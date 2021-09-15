陳柏惟罷免案下月投票 民進黨：不能置身事外

台灣基進黨立委陳柏惟罷免公投將在10月23日投票，根據TVBS最新民調顯示，如果明天就投票同意罷免的有50.7%，相當於8萬人，民進黨今辦線上中常會，據轉述，黨秘書長林錫耀今在會上強調會幫忙陳柏惟，與會中常委指出，陳柏惟選情會連動到民進黨，黨內必須謹慎以對，不能置身事外。

據轉述，林錫耀說，民進黨日前派員出席基進黨的會議，針對罷免案，但黨內仍尊重基進黨安排，屬於支援性質，不會越俎代庖。

TVBS民調結果指出，如果明天就投票同意罷免的有50.7%，相當於8萬人，比TVBS今年3月民調多2%。24.4%不同意罷免，比上次民調少5.6%；未決定的有23.9%，有0.9%要投廢票。