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聯合國大會開議 蔡英文：期待更多國家站出來支持台灣

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供
身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。圖／民進黨提供

身兼民進黨主席的蔡英文總統今天以線上方式主持民進黨中常會。蔡英文在會中表示，昨天是聯合國大會開議，過去一年多來，台灣跟理念相近的國家一起努力對抗疫情，台灣是有能力為世界做出更多貢獻，台灣人的健康權益也不應該被忽視。因此，聯合國及周邊組織，不應該因為對岸的政治壓力，把台灣排除在外，也期待更多國家能站出來，支持台灣有意義地參與國際社會。

蔡英文指出，面對艱難的外交處境，也要特別肯定第一線外交人員的努力。尤其是像國人都很熟悉的，在美國的蕭美琴大使跟她的團隊、在日本的謝長廷大使跟他的團隊、在德國的謝志偉大使跟他的團隊，都是台灣優秀的駐外外交人員。

蔡英文表示，在這波防疫作戰中，無論在外交戰場，還是爭取疫苗的過程中，外交團隊全力以赴的成果，相信國人有目共睹，「請大家務必做他們的堅強後盾，給在前線奮戰的同志更多的支持和肯定」。

蔡英文 民進黨 聯合國

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