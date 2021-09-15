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綠黨民調：5成6新竹人支持合併升格 7成1不同意納苗栗

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
綠黨新竹地區3名民代委託民調公司電訪1614名新竹縣市民眾意見，民調結果出爐，發現有7成4新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，更有5成6明確表態支持合併升格，若問到是否納入苗栗升格，則有高達7成1不同意。圖／綠黨提供
綠黨新竹地區3名民代委託民調公司電訪1614名新竹縣市民眾意見，民調結果出爐，發現有7成4新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，更有5成6明確表態支持合併升格，若問到是否納入苗栗升格，則有高達7成1不同意。圖／綠黨提供

新竹合併升格第七都話題持續延燒，綠黨新竹地區3名民代委託民調公司電訪1614名新竹縣市民眾意見，民調結果出爐，發現有7成4新竹民眾知悉縣市合併升格的議題，更有5成6明確表態支持合併升格，若問到是否納入苗栗升格，則有高達7成1不同意。

此份民調是由綠黨新竹市議員劉崇顯、縣議員余筱菁與竹北市民代表陳冠宇聯合委託山水民調公司10日至14日進行電訪，以設籍新竹縣市年滿20歲以上民眾為調查對象共計完成1614份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差維持正負2.44個百分點以內。

綠黨指出，民調結果顯示有7成以上新竹人知悉縣市合併升格的議題，更有56.5%民眾明確表態支持，僅24.8%反對，代表不僅新竹人普遍知道此議題，過半支持合併升格，可見大新竹合併升格對於民眾以及竹科人來說，應是長久潛伏人心的集體需要。

綠黨委託的民調也進一步探詢民眾對合併升格後論點，有67.0%的新竹人認為升格有助於分配到合理中央補助。62.0%新竹人同意升格有助於提升竹科在國際上的戰略地位。另也有62.1%的受訪新竹人認為，合併升格可提升交通、防疫等城市治理效能。

竹竹合併升格支持過半，是否納入苗栗一起合併升格，連日來也有熱烈討論，這份民調結果也顯示，有高達71.6%新竹縣市民眾不同意與苗栗一起升格，僅20.35%的新竹人願意和苗栗縣合併升格。

綠黨認為，民調結果也顯示，即便是新竹縣市的客家族群，同樣有近七成（69.6%）比率不願意接納苗栗縣。暫且不論甚麼原因造成大新竹民眾對於苗栗縣的明顯排拒，也暫且不論苗栗縣的生活圈比較接近台中或是新竹，可以肯定的是，如果中央或地方政治人物意圖將「竹竹苗」送作堆，首先可能會面對新竹縣市民意的反彈。

新竹 民調 綠黨

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