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尋求黨內支持 林智堅拿民調再籲升格大新竹
新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題後，引發各界熱議，雖林的倡議獲得黨內大老、民進黨立法院黨團總召柯建銘支持，但英系掌門人、立委陳明文卻也開出黨內第一槍，反對為了單一縣市修法。據轉述，林智堅今在民進黨線上中常會中再度提起新竹縣市合併升格，並指出過半民調贊成，多數民眾反對納入苗栗，就是希望能獲得黨內支持。
綠黨新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁、竹北市民代表陳冠宇今公布縣市合併民調，新竹縣市民中，56.5%民眾明確表態支持合併升格，24.8%民眾反對；另對於是否納入苗栗合併升格，20.3%同意、71.6%反對。
據轉述，林智堅今在中常會中指出，民調顯示大多數民眾支持新竹縣市合併升格， 但納入苗栗的比率很低，代表大家有疑慮，且目前台灣科技產業走廊中的中科、南科都在直轄市，只有竹科沒有，應該要升格。不過對於此議題，會中並沒有多做討論。
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