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改名不足以遮蔽歷史真相 高思博：不該一刀砍應多包容

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在臉書直播中認為，政府單位改名不足以遮蔽歷史的真相。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在臉書直播中認為，政府單位改名不足以遮蔽歷史的真相。圖／擷取畫面

國民黨中常委高思博今天在臉書直播表示民進黨政府近幾年來熱衷於更改單位、機構的名稱，他認為表面上是為了尋求轉型正義，事實上卻不足以遮蔽歷史的真相，更難以扭轉國際的地位。

高思博在「阿博來聊天」臉書直播中指出，民進黨政府執政以來，不斷為了「改名」而忙碌，基本理念是為了轉型正義，卻模糊了彌平歷史缺憾的本意，所有的作為執意將兩蔣的歷史評價永久定調在負面，

他質疑「如此地改名對國家的本質有差別嗎？」

促轉會於8日宣稱要將「中正紀念堂」改名，更計畫著手拆除蔣中正雕像，讓全民一片嘩然。高思博指出，政府所稱用意在於去除威權化，不容「中正」繼續存在，下一步則指向改掉全台灣有「中正」的路名，以台南而言，37個區就有38條中正路，人口最多的永康區就有中正北路、中正南路。

「兩蔣執政時期真的僅有威權，對國家、民生毫無貢獻嗎？」高思博請大家回想當時正是台灣經濟高速成長，躍居亞洲4小龍，擔負全球反共堡壘的重責，豈可容許政客一筆抹煞，汙衊為黨國餘孽，而執著於改名。

高思博說，綠營之前發起中華航空更改英文名稱，在國際航空市場碰了壁，接著意圖將東京奧運中更改「中華台北」，遭到公投的否決，認為輕率改名的舉動，勢必被廣大的民意和國際的潮流所淘汰。

他表示，每個時期都有不同的時空背景，奉勸政治人物應給歷史人物客觀、合理的評價，不該一刀砍，對歷史應多包容，才是台灣未來和諧進步的所需。

高思博 東京奧運 直播

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