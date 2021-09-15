做一件事沒人受益 國民黨：選監會撤銷移送張亞中決議
國民黨主席選監委員會周一將主席候選人張亞中以涉不當攻擊對手，移請考紀會查明，引發爭議。今天上午再開選監委員會，會中決議，撤銷13日有關「暫停分區政見會」及「張亞中同志之言論，移請中央考核紀律委員會查明」決議。
今天選監委員會也做出3點決議：候選人務必遵守「主席選舉候選人競選公約」，「選舉期間，絕不攻訐其他參選同志」；選監委員會函4位參選同志，必須遵守相關競選規定；選務單位繼續辦理分區政見發表會。
對於有陣營以周一會議只有前主席朱立倫陣營代表在場，操作朱陣營主導江張亞中移請考紀會查明。今天提案撤銷周一決議的現任主席江啟臣代表、新北市議員陳明義表示，今天會議召集人有重申，大家都是義務職，都不是陣營代表人。
陳明義說，他雖是被江啟臣推薦擔任選監委員，但江也是希望他扮演公正角色，他進入選監委員會是要監督把事情做好，不並不代表江啟臣、不是江陣營代理人、發言人，沒有要偏頗哪個陣營，委員會是和議制，要相忍把這件事情做好。
陳明義批評，周一結論讓所有人都受傷，基層大家抱怨連連，「做一件事沒有人受益」，撤銷就沒有問題，今天選監委員會後就回到4位候選人主張與本質比較。
至於今天選監委員會為何沒有直接撤銷周一會議決議，陳明義說，上午會議有溝通是否在確認議事錄上做異議，但考慮不能違反議事規則，要注意公平正義與社會觀感，他是提案人沒有參加周一會議如何撤銷會議決議，才先確認議事錄。
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