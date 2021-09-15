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在野吹起反攻號角 打狗英雄聯盟點名7大戰將扳倒邁

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
精神科醫師蘇偉碩今天也出席打狗聯盟記者會，他說，民進黨擅於大內宣、包裝政治明星，打著民主旗號，卻常做反民主之事，打壓言論自由。記者王慧瑛／攝影
精神科醫師蘇偉碩今天也出席打狗聯盟記者會，他說，民進黨擅於大內宣、包裝政治明星，打著民主旗號，卻常做反民主之事，打壓言論自由。記者王慧瑛／攝影

國民黨高雄市議會黨團背後有個類智庫政策小組，核心成員包含義守大學副校長李樑堅、高雄大學教授廖義銘等，結合青年世代成員進一步成立的「打狗英雄聯盟」今天初登場，點名有機會扳倒現任市長陳其邁的7大戰將，呼籲藍營應在11月確定市長人選，將在野力量極大化。

打狗英雄聯盟點名的7大戰將包含台北市長柯文哲、高雄市前副市長李四川、國民黨前主席朱立倫、現任主席江啟臣、無黨籍立委高金素梅、台北市議員羅智強、前立委柯志恩等，打狗英雄聯盟說，呼籲藍、白政治菁英走出政治舒適圈，勇敢站出來，展現高雄不一樣的聲音，讓陳其邁再輸一次。對於打狗英雄聯盟的說法，陳其邁表示，他就是專注市政，做好市長角色。

國民黨高雄市黨部主委李哲華說，黨當前最重要任務是凝聚黨的向心力、提升戰鬥力，對2022市長選舉布局，已接觸不少人選，「人才庫裡有不少好牌」，明年高雄市長選舉一定提出最強棒，不排除結合更多力量，目標是把陳其邁拉下來，人選會在黨主席改選後人事就定位，作業時程才比較明朗。外界認為打狗英雄聯盟是藍營側翼，李哲華說，彼此是國家認同和政治理念相近的夥伴。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟說，陳其邁過去1年施政成績亮眼，不論是防疫或招商引資都讓市民有感，民進黨2022在目標是市長要連任，並拿回議會主導權，歡迎打狗英雄聯盟提出具建設性建言，但起手式看起來只是要謀取政治利益，像是準備來吵架的，很難得到市民認同。

廖義銘說，法律人就要站在權力的對立面，他認為，陳其邁團隊自以為的市政得分，和高雄市民需要是兩回事。他在高雄生活20年來，看到高雄薪資水平等就業環境持續走下波，大學畢業生被迫北漂就業。最近大家關注台積電將到高雄投資，他憂心的是，只有特定人受惠，若施政是讓「得到的人得到更多，得不到的人更得不到」，市民會產生更大剝奪感。

精神科醫師蘇偉碩今天也出席打狗聯盟記者會，他說，民進黨擅於大內宣、包裝政治明星，打著民主旗號，卻常做反民主之事，打壓言論自由，期盼在野監督力量能產生更強大制衡作用，打狗英雄拋出一小塊磚頭，希望漣漪能漸漸擴散。

崑山大學退休教授馮國豪（左二）說，市府把5G AIoT等天天掛嘴邊，畫出一張張大餅，許多都是中央政策，質疑市長陳其邁只是「中央政策影印機」。記者王慧瑛／攝影
崑山大學退休教授馮國豪（左二）說，市府把5G AIoT等天天掛嘴邊，畫出一張張大餅，許多都是中央政策，質疑市長陳其邁只是「中央政策影印機」。記者王慧瑛／攝影
國民黨前青年團團長呂謦煒（左）直言，國民黨最大問題是活在同溫層，有勇氣為黨開疆闢土才是真正的戰鬥英雄。記者王慧瑛／攝影
國民黨前青年團團長呂謦煒（左）直言，國民黨最大問題是活在同溫層，有勇氣為黨開疆闢土才是真正的戰鬥英雄。記者王慧瑛／攝影
打狗英雄聯盟初登場，起手式主題是「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」，也點名實力有機會與現任市長陳其邁一搏的7大戰將。記者王慧瑛／攝影
打狗英雄聯盟初登場，起手式主題是「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」，也點名實力有機會與現任市長陳其邁一搏的7大戰將。記者王慧瑛／攝影
高雄大學政治法律系教授廖義銘說，他曾經加入民進黨，民進黨漸漸失去理想性，讓他感觸良深。記者王慧瑛／攝影
高雄大學政治法律系教授廖義銘說，他曾經加入民進黨，民進黨漸漸失去理想性，讓他感觸良深。記者王慧瑛／攝影
打狗英雄聯盟初登場，起手式主題是「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」，也點名實力有機會與現任市長陳其邁一搏的7大戰將。記者王慧瑛／攝影
打狗英雄聯盟初登場，起手式主題是「讓陳其邁再輸一次，在野11月應確定市長人選」，也點名實力有機會與現任市長陳其邁一搏的7大戰將。記者王慧瑛／攝影

陳其邁 高雄市 民進黨

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