歷史新高！全國空屋166萬戶 時力籲行政院速擬囤房稅法

因疫情影響，百工百業都受到衝擊，但房價仍持續上漲。時代力量立委邱顯智、王婉諭今與居住正義團體舉行記者會指出，全國空閒住宅數已達歷史新高的166萬戶，相當於每6戶就有1戶空宅，囤房問題是房價高漲主因，但政府推出的房地合一稅能否有效打房，或是反而轉嫁房價，仍待觀察。時力也呼籲，行政院應盡速研擬院版囤房稅法案，落實居住正義。

邱顯智指出，據統計，今年上半年房市買氣仍高漲，全台Q2房價與上季相比微漲2%，然而弔詭的是，房價越高、空閒空屋卻越來越多，從2000、2010到2020年，空閒住宅數從123萬上升到155萬再到歷史新高的166萬，但儘管空屋越來越多，內政部的可能成交指數（國泰建設）卻從67.76一路成長到95.26，再到今年的127.3，「住宅量或許並非不足夠，問題在於能否有效率的運用」。

王婉諭也表示，台灣「持有非自住房之總人數」從2015年的33萬6千人，成長至2021年的50萬2千人，而「非自住者總持有房屋戶數」則從54萬6千戶，成長至69萬7千戶等，亦即越來越多人持有非自住房屋，且持有總數越來越多，「住宅呈現集中化的趨勢是存在的」。

OURs都市改革專業者組織秘書長彭揚凱說，越多屋的持有者，持有空屋比例越高，若從屋齡來看，「未滿5年」的新建住宅空屋率最高，這些數據都與過去政府宣稱「都是一屋者在空置房屋，且多為寙陋住宅或祖厝」的說法嚴重矛盾，目前建商餘屋僅統計「五年以內」，也造成資訊缺失不透明。

邱顯智呼籲，應公開更完整的資料，才能更加釐清囤房全貌，包括超過五年餘屋數及非自住家戶歸戶歷史資料都應公開上網，且應定期公開持有十戶以上之個人及家戶所擁有房屋總數，此外，立法院已有多個囤房稅相關法案，應盡速排審，行政部門也應積極回應問題，研擬院版法案。